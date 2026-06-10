Hạ chức trưởng phòng ở Phú Thọ đi đánh golf trong giờ hành chính

Một trưởng phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ bị hạ chức sau khi chơi golf trong giờ hành chính.
HLV của ĐT Indonesia, John Herdman đã lên tiếng về việc HLV Kim Sang-sik tới dự khán trận thắng Mozambique trên sân Gelora Bung Karno.
Không thể rời đơn vị trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, một thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhờ bác ruột đến điểm thi xin phép vắng mặt.
Nhóm thiếu niên rủ nhau tụ tập thành nhóm chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” trên quốc lộ 49B.
Cơn mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM đúng thời điểm thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026.
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