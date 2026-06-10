Bộ Công an đề xuất tăng câu hỏi lý thuyết và thời gian thi sát hạch lái xe

(VTC News) -

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết đối với xe mô tô hạng A, A1 từ 25 lên 40 câu; thời gian làm bài từ 19 lên 27 phút. Thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 36/40 câu để đạt yêu cầu.

Đối với mô tô hạng B1, số lượng câu hỏi tăng từ 25 lên 50 câu, thời gian làm bài tăng từ 19 phút lên 33 phút; thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 45/50 câu.

Với giấy phép lái xe ô tô hạng B, bài thi lý thuyết tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút; thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 45/50 câu.

Các hạng C1, C, D và các hạng xe kéo rơ-moóc cũng đồng loạt tăng số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và số câu trả lời đúng tối thiểu. Trong đó, nhóm hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE có số lượng câu hỏi nhiều nhất với 90 câu trong thời gian 60 phút.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới thay vì chỉ lựa chọn đáp án như hiện nay, gồm: câu hỏi lựa chọn đáp án; câu hỏi đúng - sai; câu hỏi nối đáp án đúng và câu hỏi xử lý tình huống giao thông thông qua clip ngắn.

Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới về sát hạch giấy phép lái xe.

Theo cơ quan soạn thảo, nội dung câu hỏi được bổ sung kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan các tội phạm trong lĩnh vực giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kiến thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Với các hạng từ C1 trở lên, nội dung sát hạch được bổ sung kiến thức về vận tải đường bộ.

Câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính xáo trộn liên tục nhằm hạn chế tình trạng học mẹo. Thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định có liên quan mới có thể trả lời đúng.

Dự thảo cũng đề xuất đổi mới phần thi sát hạch thực hành lái xe bằng việc bổ sung bài thi mô tô đối với hạng A1 và A.

Theo đó, ngoài bài thi trong hình như hiện nay, thí sinh phải thực hiện thêm bài sát hạch số 2 về xử lý tình huống giả định trên đường với 11 nội dung như: từ đường nhánh ra đường chính, vượt xe, nhường đường cho người đi bộ, qua đường sắt...

Đối với phần thi sát hạch thực hành lái xe ô tô, cơ quan soạn thảo đề xuất kéo dài quãng đường sát hạch. Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường được nâng lên tối thiểu 5km, thay vì 2km như hiện nay, nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh.

Đoạn đường sát hạch phải có mật độ giao thông vừa phải và bảo đảm đầy đủ các tình huống giao thông như: ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ qua đường.

Thí sinh thực hiện 12 bài sát hạch, gồm: kiểm tra an toàn xe và xuất phát; vượt xe; tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); chuyển hướng rẽ trái; chuyển hướng rẽ phải; chuyển hướng quay đầu;

Tránh xe đi ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm; xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); mở cửa xe và kết thúc.