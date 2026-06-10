Thí sinh TP.HCM đội mưa đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều 10/6, cùng với thí sinh cả nước, gần 143.000 thí sinh tại TP.HCM có mặt tại 246 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nghe phổ biến quy chế thi và rà soát, đính chính thông tin cá nhân nếu có sai sót.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), khoảng 13h40, cơn mưa lớn đổ xuống đúng thời điểm nhiều thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều em vẫn có mặt từ sớm để xem phòng thi, kiểm tra số báo danh và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

Để hỗ trợ thí sinh, các đội hình tình nguyện chuẩn bị sẵn ô, áo mưa và hướng dẫn thí sinh di chuyển an toàn vào điểm thi. Nhiều tình nguyện viên túc trực từ đầu giờ chiều nhằm hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết.

Đúng 14h, thí sinh được gọi vào phòng thi để hoàn tất thủ tục dự thi. Tại đây, cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, hướng dẫn các quy định cần lưu ý trong quá trình làm bài, đồng thời yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi và báo ngay cho hội đồng thi nếu phát hiện sai sót.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất cả nước. Thành phố huy động 25.030 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi.

Trong đó có 1.230 lãnh đạo điểm thi, 18.180 giám thị coi thi cùng lực lượng phục vụ, ban sao in đề thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi và các đoàn kiểm tra, giám sát.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM có phạm vi quản lý rộng hơn, bao gồm khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết áp lực tổ chức kỳ thi năm nay không chỉ đến từ số lượng thí sinh đông mà còn do thí sinh phân bổ trên địa bàn rộng, đòi hỏi công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị phải được thực hiện chặt chẽ ở từng khâu.

Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố cũng có thuận lợi khi vừa tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ cán bộ tham gia coi thi đã được tập huấn đầy đủ nhằm nắm vững quy chế, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ coi thi được yêu cầu thường xuyên nhắc nhở thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, tránh những vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ thi hoặc hủy kết quả bài thi.

Kỳ thi năm nay, TP.HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 7.978 thí sinh tự do.

Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT thông năm 2026 là 246 điểm thi, với tổng cộng 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Trong tổng số các môn đăng ký dự thi, ngoài hai môn bắt buộc là Văn, Toán, môn tự chọn có môn Ngoại ngữ là có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất (65.475 thí sinh, chiếm 45,82% thí sinh đăng ký dự thi), môn Lý đứng thứ 2 (64.162 thí sinh, chiếm 44,9% thí sinh đăng ký dự thi).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, cho đến thời điểm hiện tại, thành phố có 93 thí sinh được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp, 1.703 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ.

Nhóm các môn Khoa học Tự nhiên (113.628 lượt thí sinh đăng ký dự thi) và Ngoại ngữ chiếm tỷ lệ cao trong các môn đăng ký tự chọn, chứng tỏ học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.