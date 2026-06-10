Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/6/2026 - XSCT 10/6

XSCT 10/6. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/6/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/6/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 10/6/2026

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- XSCT 3/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 3/6/2026 như sau:

XSCT 3/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/6/2026.

- XSCT 27/5/2026

Kết quả xổ số ngày 27/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 007940 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 27/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 27/5/2026.

- XSCT 20/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 20/5/2026 với giải đặc biệt là 010158 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 20/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 20/5/2026.

- XSCT 13/5/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 13/5/2026 có giải đặc biệt là 718304 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 13/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 13/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng nếu quá hạn này.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

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