Bắt cựu sinh viên công nghệ sản xuất, bán 600 thiết bị gian lận cước taxi

(VTC News) -

Ngày 10/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 12 bị can liên quan hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 20/4, Công an phường Phúc Lợi phát hiện, bắt giữ Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) khi người này đang giao dịch bán thiết bị điện tử tại khu vực phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Một bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Sơn từng học khoa Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông. Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện một số xe taxi có lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại phục vụ quản lý, giám sát hành trình.

Từ đó, Sơn nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này, rồi bán cho các lái xe có nhu cầu sử dụng để thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Để thực hiện hành vi, Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại. Chi phí sản xuất mỗi thiết bị khoảng 75.000 đồng, sau đó Sơn bán với giá 300.000-500.000 đồng/thiết bị.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngoài ra, đối tượng còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng/bộ, rồi bán lại với giá 250.000-300.000 đồng/bộ để kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe máy và một số tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều lái xe tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị trái phép trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.