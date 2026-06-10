XSMT 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/6/2026

XSMT thứ 4 ngày 10/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 10/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 10/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 4 mới nhất

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XSMT 5/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 5/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải theo quy định.

- Nhiều người lựa chọn lĩnh thưởng tại đại lý được ủy quyền vì tiện lợi và nhanh chóng hơn, tuy nhiên sẽ phải chịu phí hoa hồng đổi vé dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy nơi.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào như khi đổi tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận giải.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng chậm nhất là 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Tuy nhiên, công ty xổ số kiến thiết thường sẽ xử lý nhanh hơn để người trúng sớm nhận được giải.

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