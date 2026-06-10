HLV Kim Sang-sik do thám đội Indonesia, đối thủ nói gì?

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân Gelora Bung Karno tối 9/6 để theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cổ động viên và truyền thông Indonesia phát hiện trên khán đài khi tìm chỗ ngồi ổn định.

Việc HLV Kim Sang-sik sang Indonesia đã thu hút sự chú ý lớn. Ở trận đấu nói trên, đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước Mozambique. Khi biết thông tin đối thủ đến trinh sát, huấn luyện viên John Herdman của đội tuyển xứ vạn đảo tuyên bố chưa chắc những gì ông Kim Sang-sik quan sát được ở trận đấu này sẽ giống với khi 2 đội gặp nhau tại AFF Cup 2026 sắp tới.

"Về việc HLV trưởng tuyển đội tuyển Việt Nam có mặt tối nay, tất nhiên là ông ấy đang theo dõi rồi. Tuy nhiên, tôi không chắc đội hình chúng tôi tung ra sân lúc này sẽ giống với đội hình sẽ chinh chiến tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới đâu”, tờ Bolasports dẫn lời HLV của đội tuyển Indonesia.

HLV John Herdman cùng đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước Mozambique

Vị chiến lược gia 50 tuổi thậm chí còn khẳng định lối chơi được thể hiện trên sân cũng sẽ có sự thay đổi ở AFF Cup 2026. “Lối chơi của đội tuyển Indonesia sẽ khác, đội hình sẽ khác và cách tiếp cận cũng sẽ khác và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ tháng 5”, HLV John Herdman nói.

HLV từng dẫn dắt đội tuyển Canada dự World Cup 2022 giải thích rằng đội hình ra sân trước Mozambique là đội hình mạnh nhất của tuyển Indonesia. Lý do là đội tuyển Indonesia trong trận giao hữu này được tăng cường bởi nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Có một số cầu thủ đang chơi tại châu Âu như Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Calvin Verdonk (Lille) và Maarten Paes (Ajax).

HLV Kim Sang-sik tới xem ĐT Indonesia thi đấu

Theo HLV John Herdman, đội hình này có thể sẽ khác với đội hình tham dự AFF Cup 2026. Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội.

Vì vậy, theo HLV Herdman, lối chơi và chiến thuật của đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ rất khác tại giải đấu sắp tới. “Các trận đấu của đội tuyển Indonesia trong dịp FIFA Days tháng 6 có tính chất khác biệt vì chúng tôi có sự phục vụ của các cầu thủ từ châu Âu. Đội tuyển Indonesia ở giải AFF Cup tới đây cũng sẽ có đôi chút khác biệt”, HLV John Herdman khẳng định.

Kết thúc phát biểu, John Herdman còn gửi lời chào tới HLV Kim Sang-sik: “Hy vọng ông ấy sẽ quan sát được một số cầu thủ và tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 3/8 tại vòng bảng AFF Cup 2026.