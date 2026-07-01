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Xuất bản ngày 01/07/2026 05:02 PM
Xuất bản ngày 01/07/2026 05:02 PM

Khoảnh khắc UAV Trung Quốc cất cánh từ máy phóng điện từ gắn trên xe tải

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm cho máy bay không người lái cất cánh từ máy phóng điện từ di động được lắp ghép từ 3 xe tải cỡ lớn.

Khoảnh khắc máy bay không người lái cất cánh từ máy phóng điện từ gắn trên xe tải Trung Quốc. (Video: X)

Video về cụm máy phóng điện từ (EMALS) gắn trên xe tải đang hoạt động bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào đầu ngày 30/6, nhưng địa điểm và thời gian quay phim chính xác vẫn chưa rõ. Đoạn phim được đăng kèm với bài đăng trên mạng xã hội bằng tiếng Trung Quốc từ Trường Kỹ thuật Cơ khí thuộc Viện Công nghệ Bắc Kinh.

Video cũng cho thấy UAV cánh quạt được phóng từ bệ phóng EMALS di động gồm 3 xe tải. Máy bay không người lái này có dạng cánh đơn, đuôi chữ V và càng đáp 3 bánh.

“Trên nóc xe tải có tấm che với bản lề hoặc dây đai neo giữ. Bộ phận này bảo vệ thiết bị bên trong khỏi tác động từ thời tiết, thậm chí có thể che giấu công năng của phương tiện, dù chúng vẫn có những chi tiết rất đặc biệt”, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone Joseph Trevithick cho hay.

UAV Trung Quốc được nhìn thấy cất cánh từ máy phóng điện từ gắn trên xe tải.

UAV Trung Quốc được nhìn thấy cất cánh từ máy phóng điện từ gắn trên xe tải.

Bệ phóng EMALS di động từng xuất hiện tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa ở thành phố Thượng Hải hồi tháng 12/2025, kèm một nguyên mẫu hoặc mô hình UAV phía trên. Nó được trình diễn trong cấu hình 4 xe tải và được ghép nối với máy bay không người lái tàng hình giống như máy bay chiến đấu cộng tác (CCA) hoặc nhiều khả năng là mô hình giả của chúng.

Các xe tải được trang bị hệ thống bánh lái cực kỳ linh hoạt, có thể xoay gần như tại chỗ kể cả sau khi ghép nối. Điều này cho phép triển khai máy bay từ bất cứ hướng nào phù hợp để đón gió, miễn là có đủ không gian xoay trở cho xe.

Video kết thúc bằng cảnh một UAV khác được phóng lên, trước khi chuyển sang hình ảnh tàu Zhong Da 79 xuất hiện hồi đầu năm nay với hàng loạt hệ thống được bố trí bên trong các container.

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