Thị trưởng Moskva: Nga bắn hạ 84 UAV tiếp cận thủ đô

(VTC News) -

Hình ảnh một vụ tấn công drone ở Moskva được đăng tải hôm 18/6. (Nguồn: China News Service/Reuters)

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin hôm 22/6 cho biết lực lượng phòng không Nga trong đêm đẩy lùi thêm một đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, với 84 UAV bị đánh chặn khi đang tiếp cận thủ đô.

Ông Sobyanin viết trên Telegram rằng các lực lượng cứu hộ và ứng phó khẩn cấp hiện đang làm việc tại những khu vực có mảnh vỡ rơi xuống.

“Trong 24 giờ qua, một đợt tấn công khác của đối phương bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. Chỉ riêng trên hướng tiếp cận Moskva, lực lượng phòng không đã bắn hạ 84 UAV. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong”, ông cho biết.

Trong thời gian diễn ra vụ tấn công, cơ quan hàng không dân dụng Nga tạm thời áp đặt hạn chế đối với hoạt động bay tại một số sân bay phục vụ khu vực Moskva. Nhà chức trách chưa công bố thông tin về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Trong một diễn biến khác, quan chức khu vực Crimea thông báo tạm dừng việc tiếp nhận trẻ em tới các trại hè và khu nghỉ dưỡng sức khỏe cho tới hết mùa hè vì lý do an ninh.

Bình luận về các diễn biến gần đây, nghị sĩ Nga Alexey Pushkov cho rằng các nước phương Tây đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu với Nga, thể hiện qua việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và cho phép Kiev sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ở một diễn biến khác trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này tiến sâu vào khu vực phòng thủ của Ukraine tại Kostiantynivka, đồng thời cho biết quân đội Nga cắm cờ tại một phần mới kiểm soát của thành phố. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moskva và nhiều khu vực khác của Nga gia tăng trong thời gian gần đây, từ khi cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từng nói Kiev nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga do lĩnh vực này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế.