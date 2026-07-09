'Lửa trắng' tập 7: Mai khiến Lão Công sững sờ khi đòi vào 'thế giới ngầm'
Sau khi nhận cha, Mai khiến Lão Công bất ngờ khi xin theo học cách quản lý công ty và bước chân vào "thế giới ngầm" trong tập 7 "Lửa trắng".
Phim của Tăng Thanh Hà vướng tranh cãi cổ phục triều Nguyễn, chuyên gia nói gì?
Ngay khi trailer "Hoàng hậu cuối cùng" ra mắt, trang phục hoàng thái hậu trở thành tâm điểm tranh luận, kéo theo những ý kiến trái chiều từ các nhà nghiên cứu.
Tăng Thanh Hà bị chê chưa hợp vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô cũng gây tranh luận
Nhiều ý kiến tranh luận quanh tạo hình, diễn xuất của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô sau khi trailer "Hoàng hậu cuối cùng" được công bố.
Nữ diễn viên đang gây ức chế nhất trên phim giờ vàng VTV
Vai diễn cô gái mù quáng trong tình yêu của Ngọc Huyền trong "Dưới ô cửa sáng đèn" khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, ức chế.
Chạy đua với thời gian tìm kiếm ngôi mộ tập thể liệt sĩ ở Lào Cai
Trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, một cuộc chạy đua đang diễn ra quyết liệt tại hiện trường cuộc khai quật một ngôi mộ tập thể tại Pháo đài K30, phường Lào Cai.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn 2026, cao nhất 22
Năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) 2026 đối với thí sinh dao động từ 18 - 22 điểm.
Khi nào siêu bão Bavi tác động tới thời tiết Biển Đông?
Siêu bão Bavi không có khả năng đi vào Biển Đông, nhưng với cường độ siêu mạnh, hoàn lưu của bão vẫn tác động đến thời tiết khu vực này.
Thị trường trầm lắng, môi giới bất động sản chật vật kiếm sống
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự, nhiều môi giới rơi vào cảnh chật vật mưu sinh.
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Morocco, tứ kết World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán Pháp có tỷ lệ thắng cao hơn Morocco, trong trận đấu mà Kylian Mbappe và hàng công giàu tốc độ của 'Les Bleus' là điểm nhấn lớn nhất.
'Lửa trắng' tập 7: Mai khiến Lão Công sững sờ khi đòi vào 'thế giới ngầm'
Sau khi nhận cha, Mai khiến Lão Công bất ngờ khi xin theo học cách quản lý công ty và bước chân vào "thế giới ngầm" trong tập 7 "Lửa trắng".
Phim của Tăng Thanh Hà vướng tranh cãi cổ phục triều Nguyễn, chuyên gia nói gì?
Ngay khi trailer "Hoàng hậu cuối cùng" ra mắt, trang phục hoàng thái hậu trở thành tâm điểm tranh luận, kéo theo những ý kiến trái chiều từ các nhà nghiên cứu.
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Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán
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