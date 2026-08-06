Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trên cả nước

Thông tin được Bộ GD&ĐT chia sẻ tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã diễn ra chiều 5/8.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) thông tin tại hội nghị. (Ảnh: Moet)

Tại hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến ngày 4/8, Bộ đã nhận được báo cáo của 34/34 địa phương. Theo đó, các địa phương đã chủ động rà soát mạng lưới và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.

Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành mô hình mới, gồm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục. Cùng với đó, ngành giáo dục cũng chú trọng công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và nhân dân, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.

Phương án xử lý đội ngũ cơ bản được các địa phương xây dựng theo hướng tiếp nhận, sử dụng tối đa nhân sự hiện có, bảo đảm ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ chịu tác động.

Các địa phương ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; điều động đến cơ sở giáo dục còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, chuyên môn. Trường hợp không còn phương án bố trí thì thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với nhân viên trường học, xu hướng chung là duy trì các vị trí gắn trực tiếp với việc bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh tại từng địa điểm học như thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế trường học; đồng thời tổ chức lại các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ, theo hướng tinh gọn, bố trí dùng chung trong cùng một pháp nhân.

Các địa phương tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí; ưu tiên bố trí lại trong ngành, điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc chuyển sang vị trí việc làm phù hợp; chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi không còn khả năng bố trí.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Moet)

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học là trung tâm.

Theo ông Thưởng, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn không tránh khỏi những tác động đối với đội ngũ nhà giáo. “Nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh”, ông Thưởng nhận định.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương, cập nhật số liệu báo cáo theo đúng quy định. Bên cạnh đó, việc triển khai, tổ chức, quản trị mô hình trường học sau sáp nhập phải được đánh giá qua thực tiễn, dự báo những việc phát sinh trong quá trình triển khai, đánh giá tác động đầy đủ, có lộ trình, rút kinh nghiệm, bảo đảm tính ổn định, đúng tiến độ.