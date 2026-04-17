Khám phá tương lai ngành nguyên liệu thực phẩm & đồ uống tại Fi Vietnam 2026

Được định vị là triển lãm thương mại chuyên ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, Fi Vietnam là nền tảng toàn diện để tìm kiếm nguyên liệu mới, trao đổi ý tưởng và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh ý nghĩa.

Phiên bản năm 2026 dự kiến sẽ đón tiếp hơn 300 đơn vị trưng bày và 9,000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, thiết lập một cột mốc mới về quy mô và tính quốc tế, đồng thời củng cố vai trò là trung tâm tìm nguồn cung toàn cầu hàng đầu trong khu vực.

Sự kiện do Informa Markets tổ chức, với sự đồng hành của các Hiệp hội gồm có Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA), Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST).

Triển lãm mang đến một nền tảng tri thức toàn diện thông qua chương trình hội nghị và hội thảo đa dạng, kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, phân tích thị trường và ứng dụng thực tiễn trong ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Hội nghị Đồ uống do VBA chủ trì, diễn ra vào sáng ngày 15/5, với chủ đề: “Phát triển của thị trường phụ gia đồ uống tại Việt Nam trong tương lai”, mang đến những phân tích về cơ hội tăng trưởng, động lực thị trường và nhu cầu ngày càng thay đổi của ngành.

Hội nghị Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe do VAFoST chủ trì, diễn ra vào chiều ngày 13/5, với chủ đề: “Công nghệ, đổi mới và xu hướng về nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, làm nổi bật những tiến bộ đang định hình thế hệ sản phẩm chức năng và chăm sóc sức khỏe tiếp theo.

Bổ sung cho góc nhìn trong nước, chương trình Hội nghị Quốc tế tại Fi Vietnam 2026 quy tụ chuyên gia toàn cầu cùng những phân tích mang tính dự báo về các xu hướng mới nổi và nhu cầu đang không ngừng thay đổi, góp phần định hình ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Hội nghị Điểm sáng Nguyên liệu chức năng, diễn ra vào sáng ngày 13 và 14/5, sẽ giới thiệu các đổi mới tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe, đồng thời làm rõ vai trò của nguyên liệu chức năng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thực phẩm và đồ uống tại ASEAN..

Hội nghị An toàn Thực phẩm, diễn ra sáng ngày 13/5, sẽ tập trung vào các vấn đề trọng yếu liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, cập nhật quy định và quản lý rủi ro, phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của yếu tố an toàn và minh bạch trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Halal Day @ Fi Vietnam, mang đến một nền tảng chuyên biệt cho một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành thực phẩm toàn cầu. Với hội nghị kéo dài cả ngày vào 14 tháng 5 với chủ đề “Thiết lập tương lai ngành Halal tại Việt Nam: Góc nhìn và cơ hội phát triển”, cùng các hoạt động Tư vấn Halal và Trưng bày Sản phẩm

Hội nghị Business Breakfast, diễn ra sáng ngày 13 và 14/5, với các chủ đề: “Triển vọng và thách thức của ngành đồ uống chức năng” và “Xu hướng nổi bật định hình thị trường sức khỏe người tiêu dùng tại Đông Nam Á”, mang đến những góc nhìn giá trị về hành vi tiêu dùng và động lực thị trường đang thay đổi.

Lần đầu tiên ra mắt, hội nghị Xu hướng Dinh dưỡng tương lai truyền cảm hứng hướng tới một hệ thống thực phẩm bền vững và có khả năng thích ứng cao. Hội nghị tập trung vào vai trò của chế độ ăn giàu thực vật và bền vững trong việc giảm tác động môi trường, tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực nguyên liệu và công nghệ thực phẩm.

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo kỹ thuật do các doanh nghiệp trưng bày trực tiếp trình bày sẽ mang đến những ứng dụng thực tiễn và giải pháp cụ thể, giúp khách tham quan chuyển hóa kiến thức thành chiến lược hiệu quả cho phát triển sản phẩm và tăng trưởng kinh doanh.

Và nhằm thúc đẩy các phát triển bền vững trong ngành, sự kiện còn giới thiệu Khu gian hàng Phát triển bền vững, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu các giải pháp và sáng kiến đổi mới hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường.

Mở khóa cơ hội đổi mới, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh doanh tại Fi Vietnam 2026

Fi Vietnam 2026 mang đến cơ hội độc đáo để giới thiệu các đổi mới, kết nối trực tiếp với các nhà ra quyết định chủ chốt, tạo dựng nguồn khách hàng tiềm năng và đón đầu xu hướng trong một ngành công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ.

Dù bạn là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay chuyên gia R&D, Fi Vietnam 2026 là nền tảng hàng đầu để khám phá nguyên liệu mới, cập nhật xu hướng nổi bật và thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững ngay tại trung tâm ngành F&B khu vực Đông Nam Á.

Thông tin liên hệ Điện thoại: +84 28 3622 2588 E-mail: fivietnam@informa.com