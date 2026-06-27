Khám phá thác K50 ở vùng lõi Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai mùa đẹp nhất trong năm
Cận cảnh cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, mỗi năm 'tái sinh' một lần
Không chỉ là cầu bằng gỗ dài nhất Việt Nam nối đôi bờ sông Bình Bá (Đắk Lắk), mà cầu ông Cọp mang nét độc đáo khi có "tuổi thọ" ngắn nhất, mỗi năm tái sinh một lần.
Người dân vùng biển Gia Lai 'mắc võng' cho bí khổng lồ 70kg
Hàng chục hộ dân vùng biển làng Chánh Trạch (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) kỳ công "đổ trụ, mắc võng" cho những trái bí đao nặng từ 40-70kg nằm khi vào mùa.
Phú Xuân năm 1801: Sự sụp đổ chóng vánh và những giả thuyết về một bàn cờ vượt ra ngoài nội chiến
Phú Xuân thất thủ năm 1801 là bước ngoặt lớn, song diễn biến nhanh bất thường và khoảng trống tư liệu đặt ra nhiều nghi vấn, mở ra các cách tiếp cận, giả thuyết mới.
Khám phá Kon Chư Răng mùa đẹp nhất trong năm
Mùa khô ở vùng lõi Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai) với sắc hoa ngô đồng đỏ cam rực rỡ và dòng thác bạc K50 nằm giữa màu xanh đại ngàn thu hút du khách, giới săn ảnh.
Thủ tướng: Không đưa quy định về ưu đãi thuế vào luật
Thủ tướng Lê Minh Hưng quán triệt không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.
Đắk Lắk công bố quy hoạch, kêu gọi đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng vào 257 dự án
Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk công bố 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
Khởi tố 3 người ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo ở Nghệ An
Do mâu thuẫn cá nhân, 3 người chuẩn bị chất bẩn, dùng xe gắn biển giả đến tạt vào cửa hàng quần áo ở phường Thành Vinh nhằm 'dằn mặt' chủ cửa hàng.
Khoảnh khắc Mbappe 'ra lệnh' cho trọng tài gây sốt ở World Cup 2026
Kylian Mbappe gây sốt với hành động yêu cầu trọng tài trao băng thủ quân của mình cho đồng đội trong trận đấu với Na Uy ở vòng bảng World Cup.
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