Mãn nhãn 'vũ điệu trên không' của hàng nghìn con cò nhạn quý hiếm ở Gia Lai

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi), một người dân sống bằng nghề chèo đò trên đầm Thị Nại cho biết, hơn nửa năm sau thiệt hại nặng nề từ cơn bão lịch sử số 13, người dân và chính quyền tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều phương án phục hồi rừng ngập mặn tại đầm Thị Nại. Những tán rừng ngã rạp, vàng cháy trước đó giờ đây đang dần xanh lại cho các loài chim kéo về. Sự xuất hiện của cò nhạn là dấu hiệu đáng mừng.