Xuất bản ngày 25/05/2026 06:53 PM
Cận cảnh cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, mỗi năm 'tái sinh' một lần

Không chỉ là cầu bằng gỗ dài nhất Việt Nam nối đôi bờ sông Bình Bá (Đắk Lắk), mà cầu ông Cọp mang nét độc đáo khi có "tuổi thọ" ngắn nhất, mỗi năm tái sinh một lần.

Nằm gần bên quốc lộ 1A, bắc qua sông Bình Bá, nối xã Tuy An Đông với phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cầu gỗ ông Cọp từ lâu đã trở thành một biểu tượng độc đáo của xứ "hoa vàng cỏ xanh". Đây không chỉ là cây cầu bằng vật liệu gỗ dài nhất Việt Nam mà còn là cây cầu có tuổi thọ ngắn nhất, mỗi năm một tuổi.

Mỗi năm vào mùa mưa bão, cầu gỗ ông Cọp đều bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại vài cọc gỗ giữa dòng nước. Nhưng khi trời quang, nước rút, bà con lại cùng nhau dựng lại để tiếp tục sử dụng. Tuổi thọ trung bình của cầu Ông Cọp chỉ tầm 9 - 10 tháng.

Cầu ông Cọp có chiều dài khoảng 800 m, rộng chừng 2 m, được dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre nứa. Từ nhiều năm qua, đây là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ đời sống hằng ngày.

Theo ông Phạm Văn Khoa (44 tuổi, một trong các hộ dân quản lý cầu ông Cọp) chia sẻ,, cầu gỗ Ông Cọp đã xuất hiện gần 30 năm trước, gắn bó với ký ức và trở thành một phần tất yếu của bao thế hệ người dân địa phương. Cầu do các hộ dân góp tiền, góp công xây dựng nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển giữa phường Xuân Đài sang xã Tuy An Đông chỉ khoảng 1 km, thay vì phải đi vòng hơn 10 km.

Cầu ông Cọp được dựng hoàn toàn thủ công và thô sơ với chi phí gần 1 tỷ đồng, mặt cầu được ghép từ những tấm ván xẻ từ thân cây phi lao, bạch đàn; thành cầu và trụ cầu được liên kết bằng những thanh tre già chịu lực tốt.

Đặc trưng của cầu gỗ dân sinh ông Cọp là một hệ thống chằng nhau không đinh ốc, các thanh gỗ, thanh tre được cố định với nhau bằng dây kẽm hoặc chốt mộc khéo léo. Khi có phương tiện đi qua, cây cầu khẽ rung rinh, phát ra tiếng kẽo kẹt đặc trưng.

Việc cầu bị cuốn trôi khi mùa mưa lũ về mỗi năm thì người dân nơi đây đã xem đó như điều nghiễm nhiên, một quy luật tất yếu từ xưa. Sự "tái sinh" đều đặn mỗi năm ấy biến cầu Ông Cọp thành nét văn hóa độc đáo của người dân vùng lũ xứ Nẫu.

Nhìn từ trên cao, không gian xung quanh cầu ông Cọp như một bức tranh thủy mặc sống động. Bao quanh cầu là những làng chài nhỏ bình yên, nơi những nếp nhà ngói cũ kỹ nằm nép mình dưới bóng dừa xanh mát.

Hoàng hôn hay bình minh trên cầu Ông Cọp mang một vẻ đẹp bình yên, huyền ảo khó tả. Những tia nắng đầu và cuối ngày phản chiếu cây cầu trên mặt sông Bình Bá trở nên gầy guộc, khẳng khiu.

Bên cầu ông Cọp thấp thoáng bóng dáng những ngư phủ giăng lưới, quăng chài. Khung cảnh những chiếc mành rớ, những đầm tôm, bè nuôi hàu, nuôi cá san sát nhau trên mặt nước tạo nên một nét đặc trưng rất riêng của vùng cửa sông xứ Nẫu.

Chiều xuống, toàn bộ không gian xung quanh cầu ông Cọp nhuốm màu vàng rực rỡ. Cây cầu gỗ đổ bóng dài trên mặt nước, tạo nên một bối cảnh khiến bất kỳ du khách, nhiếp ảnh gia nào cũng lạc bước.

Sự quan trọng của cầu gỗ ông Cọp không chỉ nằm ở những thanh gỗ hay cảnh sắc thiên nhiên, mà sự hòa nhịp đập với cuộc sống của người dân nơi đây. Cây cầu là con đường độc đạo ngắn nhất giúp người dân bản địa giao thương, các em nhỏ sải bước đến trường mà không phải đi đường vòng hàng chục cây số qua các trục lộ lớn.

Nguyễn Gia
