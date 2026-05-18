Xuất bản ngày 18/05/2026 08:46 AM
Cập nhật lúc 08:49 AM ngày 18/05/2026

Ngẩn ngơ vẻ đẹp 'cánh đồng hoa' rong mơ trên biển Hòn Khô ở Gia Lai

Tháng 5, làng chài Hòn Khô - Nhơn Hải (Gia Lai) trở thành tọa độ "vàng" đón dòng người đến chiêm ngưỡng, check-in thảm rong vàng óng dưới làn nước xanh trong kỳ ảo.

Những ngày qua, cánh đồng rong mơ tại Hòn Khô thuộc làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang trở thành tọa độ "vàng" của du khách trong và ngoài nước.

Mùa rong mơ tại Hòn Khô từ lâu trở thành "mùa săn ảnh", nhất là rong mơ đang vào mùa "bung lụa" đẹp nhất.

Những ngày thủy triều rút, cả một thảm rừng nguyên sinh thu nhỏ dưới lòng đại dương bên cạnh làng chài Nhơn Hải lộ diện, dập dềnh theo từng con sóng.

Sắc vàng hổ phách của rong mơ hòa quyện với màu xanh ngọc bích của nước biển làng chài Nhơn Hải đã tạo nên một phông nền hoàn hảo, kích thích dòng máu phiêu lưu của bất kỳ du khách nào đến với vùng biển Gia Lai.

Nhiều "bóng hồng" có những bức ảnh "triệu view" với rong mơ.

Trước khi đến với rong mơ Hòn Khô - Nhơn Hải, du khách nữ đều có sự chuẩn bị vô cùng công phu từ trang phục, phụ kiện cho đến việc chọn góc chụp.

Các tông màu nổi bật như trắng, xanh và đỏ rực rỡ luôn được phái nữ nàng ưu tiên lựa chọn để tạo sự tương phản hút mắt với màu xanh của biển và sự mênh mông bao la của đại dương.

Nhiều gia đình lựa chọn tham gia vào các thử thách đòi hỏi sự lăn xả như chèo thuyền SUP ra giữa rặng rong, thả mình trôi lững lờ trên mặt nước để flycam bắt trọn khoảnh khắc từ trên cao.

Hay những cặp đôi lựa chọn cùng bơi giữa một "cánh đồng vàng" kỳ ảo dưới đáy biển.

Một số khách khác lại chọn cách lặn biển để được khám phá, chạm tay vào những dải rong mềm mại, lưu lại những thước phim dưới nước đầy mê hoặc, lưu lại sự trải nghiệm để biết và yêu thêm biển đảo quê hương.

Ở làng chài Nhơn Hải không chỉ có rong mơ, nơi đây còn sở hữu những rặng san hô rực rỡ sắc màu, quý hiếm.

Bạn Minh Tú (24 tuổi, một du khách nữ đến từ TP.HCM chia sẻ: " Mình đã đi nhiều vùng biển nhưng chuyến đi săn rong mơ lần này mang lại cho bạn những cảm xúc khó tả. Cảm giác được ngồi, nằm trên chiếc ván SUP, nhìn xuống dưới là cả một thảm rong vàng rực rỡ, cá bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình thì thực sự là độc nhất vô nhị. Cũng từ đây mình mới sở hữu được những bức ảnh đẹp để đời"

Mùa rong mơ tại làng chài Nhơn Hải hay các làng chài như Nhơn Lý (phường Quy nhơn Đông) thường nở rộ kéo dài khoảng 1 tháng, sau đó sẽ lụi nhanh.

Khoảng tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm rong mơ nở rộ, qua làn nước biển trong vắt như gương, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ tựa thiên đường.

Nguyễn Gia
