Khám phá địa đạo được ví như 'ngôi làng dưới lòng đất' vừa lên báo Mỹ

Khám phá 'ngôi làng dưới lòng đất' vừa lên hãng tin nổi tiếng của Mỹ

Địa đạo Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị ), nhiều năm trở lại đây cũng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Vừa qua, di tích này lại càng trở nên nổi tiếng khi hãng thông tấn CNN nổi tiếng của Mỹ có bài viết giới thiệu là "ngôi làng dưới lòng đất".

Bài viết về địa đạo Vịnh Mốc được nhà báo Pavlo Fedykovych của CNN thực hiện trong một chuyến đi đến tỉnh Quảng Trị. Tác giả miêu tả chi tiết hệ thống địa đạo Vịnh Mốc dài hơn 1,6km, với các đường hầm được đào theo hình zíc zắc nhằm giảm áp lực của sóng nổ từ bom đạn. Các đoạn hầm có trần vòm và vách dày để tăng khả năng chịu lực.

Bài viết nhấn mạnh, địa đạo không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là một cộng đồng thực sự. Trong lòng đất có khu ở của các gia đình, giếng nước, nhà hộ sinh, khu chăm sóc y tế và những không gian sinh hoạt tập thể. Khoảng 60 gia đình từng sống tại đây và có 17 em bé được sinh ra trong lòng địa đạo.

Việc xây dựng địa đạo Vịnh Mốc bắt đầu vào năm 1965 và kéo dài hai năm. Địa đạo được thiết kế như một ngôi làng ngầm tự cung tự cấp, nơi các đường hầm nối chính đủ cao để đứng thẳng và đủ rộng để làm không gian sinh hoạt cho từng gia đình, được đào từ "tường" của đường hầm.

Các đường hầm trải dài và mọi chi tiết nhỏ nhất đều được thiết kế để sinh tồn. Các lối đi ngầm được khoét theo hình zigzag để hấp thụ sóng xung kích, vốn di chuyển theo đường thẳng; các khu vực khác nhau có trần vòm và tường dày để thích ứng tốt hơn với bom đạn.

Địa đạo được bố trí trên ba tầng, từ 15 mét dưới lòng đất đến 24 mét, với những đường hầm hẹp và thấp dần mở rộng thành những phòng sinh hoạt chung lớn hơn. Các hốc tường được dùng làm chỗ ngủ cho từng gia đình.

Địa đạo Vịnh Mốc có 13 cửa ra vào (có 6 cửa được thông lên đồi, 7 cửa thông ra hướng biển). Các lối ra của đường hầm rất cần thiết cho hoạt động của hệ thống. Chúng cung cấp thông gió, đường thoát hiểm khẩn cấp và tiếp cận các nguồn lực bên ngoài.

Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu, trong đường hầm còn có các công trình khác, như: Bảng tin, nhà hộ sinh, giếng nước, nhà vệ sinh, trạm xá, trạm phẫu thuật, bếp nấu ăn Hoàng Cầm. Ngoài ra, trong đường hầm còn có hội trường với sức chứa từ 50 - 60 người, dùng để làm nơi hội họp, xem phim, biểu diễn văn nghệ.

Ước tính từ năm 1965 đến năm 1972 có khoảng 400 người từng sống trong những đường hầm ở Vịnh Mốc.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt đó, giữa mưa bom, bão đạn và chằng chịt hố bom trên mặt đất thì mầm sống vẫn sinh sôi dưới hàng chục mét âm lòng đất khi 17 cháu bé ra đời ở dưới làng hầm địa đạo Vịnh Mốc.

Địa đạo Vĩnh Mốc còn là nơi bộ đội và nhân dân địa phương tổ chức hàng trăm chuyến thuyền nan cảm tử vượt biển với hơn 30km để vận chuyển, cấp cứu thương binh và tiếp vận cho đảo tiền tiêu Cồn Cỏ .

Từ sâu dưới lòng đất, nhân dân và các lực lượng vũ trang có thể vận dụng một cách linh hoạt các hình thức tác chiến để đánh trả các cuộc tấn công của kẻ thù, góp phần cùng với quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Năm 1965, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

Trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1972, mảnh đất Vĩnh Linh chưa đầy 820km2 phải hứng hơn 700.000 tấn bom đạn và tính bình quân mỗi người dân Vĩnh Linh phải gánh chịu khoảng 7 tấn bom đạn cùng với 800 quả đạn pháo.

Địa đạo Vịnh Mốc ra đời trong hoàn cảnh lịch sử ấy, thể hiện ý chí quật cường và khát vọng chiến thắng, hoà bình của quân và dân ta. Địa đạo Vịnh Mốc là 114 địa đạo lớn nhỏ và được đào từ tháng 4/1966 đến tháng 12/1967. Trong thời gian gần 2 năm, với 18.000 ngày công, quân và dân nơi đây vận chuyển khoảng 6.000m3 đất đá ra bên ngoài chỉ bằng sự tài tình, thông minh và đôi tay trần bằng những dụng cụ thô sơ nhất.