Xuất bản ngày 30/04/2026 05:00 PM
Chiếc bánh đặc biệt tái hiện địa đạo, người Mẹ Việt Nam anh hùng

(VTC News) -

Nhân dịp 30/4, chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM đã thực hiện chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 mét, tái hiện ký ức lịch sử, gửi gắm thông điệp tri ân và lòng biết ơn.

Dịp lễ 30/4, chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 mét của chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM gây chú ý không chỉ bởi độ kỳ công hiếm thấy, mà còn bởi cách tái hiện ký ức lịch sử và lòng tri ân bằng ngôn ngữ tạo hình đầy cảm xúc.

Từ một gian bếp nhỏ, Nguyễn Hữu Thiên Ân chọn đưa nghề làm bánh vượt khỏi giới hạn của ẩm thực đơn thuần. Với anh, bánh không chỉ để thưởng thức mà còn có thể trở thành chất liệu kể chuyện, nơi lịch sử, văn hóa và cảm xúc được chuyển tải qua hình khối, màu sắc.

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Thiên Ân thực hiện tác phẩm mang tên “Khuyết”, thuộc dự án bánh nghệ thuật Việt Nam tinh hoa.

Tác phẩm được phát triển ý tưởng suốt 2 tuần trên bàn giấy.

Với các bản phác thảo theo tư duy hội họa nhằm định hình bố cục, cảm xúc trước khi bước vào chế tác.

Toàn bộ quá trình hoàn thiện kéo dài khoảng 2 tháng.

Sử dụng chất liệu chính là fondant (kẹo đường) và bột gạo, Thiên Ân tái hiện không gian thời chiến với những chi tiết thu nhỏ như hình ảnh bộ đội, hệ thống địa đạo, vách núi và người Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổng thể tác phẩm gợi lại một giai đoạn gian khó nhưng giàu ý chí, đồng thời khắc họa chiều sâu của ký ức chiến tranh bằng hình thức nghệ thuật đặc biệt.

Ý tưởng về chiếc bánh bắt nguồn từ một câu hỏi Ân tình cờ đọc được trên mạng xã hội: “Ước mơ của mẹ là gì?”. Khi nhiều người nghĩ đến gia đình, con cái, anh lại đặt câu hỏi ấy trong bối cảnh chiến tranh.

Theo anh, ước mong lớn nhất của một người mẹ khi ấy có lẽ chỉ là ngày hòa bình để con được trở về. Từ dòng suy nghĩ đó, tác phẩm dần thành hình.

"Điểm nhấn cảm xúc của “Khuyết” nằm ở tạo hình khuôn mặt người mẹ. Nếu nhiều người cho rằng phần khó nhất là những chi tiết thu nhỏ trong “lòng địa đạo”, Thiên Ân cho biết thử thách thực sự là làm sao để tác phẩm chạm tới người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Với riêng gương mặt người mẹ, anh không chỉ chú trọng độ chân thực về đường nét mà còn cố gắng thể hiện được chiều sâu tâm trạng, như nỗi chờ đợi, mất mát và hy vọng được dồn nén qua năm tháng.

Quá trình chế tác được thực hiện theo nhiều lớp.

Ân bắt đầu từ tạo hình nhân vật người mẹ, sau đó dựng phần vách núi, hệ thống địa đạo rồi mới đi vào đặc tả từng chi tiết nhỏ.

Mỗi công đoạn đều được tính toán để tác phẩm không chỉ đạt độ chính xác về tạo hình mà còn giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt.

Theo chàng trai 26 tuổi, điều anh hướng tới không đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật cao, mà là một tác phẩm có thể gợi suy ngẫm về giá trị của hòa bình và sự hy sinh thầm lặng. “Đó là lời tri ân dành cho những người lính ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, và cả những người mẹ, người vợ âm thầm mang vết thương chiến tranh suốt cuộc đời”, Ân chia sẻ.

Thông qua “Khuyết”, Thiên Ân tiếp tục khẳng định hướng đi riêng khi kết hợp hội họa với nghệ thuật làm bánh để tạo nên những tác phẩm mang bản sắc Việt. Với anh, mỗi chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn có thể trở thành một câu chuyện, một ký ức, hay một thông điệp được kể bằng hình khối và cảm xúc.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tác phẩm đặc biệt này không chỉ gây ấn tượng bởi sự sáng tạo, mà còn cho thấy lịch sử và lòng biết ơn có thể được kể lại theo những cách rất mới, thậm chí từ chính một gian bếp nhỏ.

Hoàng Thọ
