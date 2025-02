Khách mua ô tô Hyundai được giảm 45 triệu đồng và bảo hành 8 năm

(VTC News) -

Chào đón năm Ất Tỵ 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam HTV triển khai chương trình ưu đãi kép: "Nâng thời gian bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km tùy điều kiện nào đến trước, đồng thời ưu đãi trực tiếp vào giá bán lên đến 45 triệu đồng".

Cả hai ưu đãi này được áp dụng đồng thời cho các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng 2/2025 với các mẫu xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Khách hàng mua ô tô Hyundai được hưởng chính sách bảo hành lên tới 8 năm và giảm giá 45 triệu đồng. (Ảnh minh họa: HTV)

Chương trình là lời khẳng định chất lượng vượt trội của sản phẩm ô tô mang thương hiệu Hyundai, cũng như giúp khách hàng an tâm sở hữu và sử dụng sản phẩm chất lượng cao với chi phí tối ưu, đồng thời giúp gia tăng giá trị sử dụng sản phẩm lâu dài.

Chương trình bảo hành 8 năm không áp dụng cho màn hình AVN theo xe và được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai 3S trên toàn quốc.

“Hyundai Thành Công Việt Nam đã có hơn 15 năm đồng hành cùng nền công nghiệp ô tô & người tiêu dùng Việt Nam. Với chương trình ưu đãi này, chúng tôi kỳ vọng khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu mà còn yên tâm về chất lượng lâu dài của sản phẩm. Đây là minh chứng cho triết lí lấy khách hàng làm trung tâm, cam kết đồng hành bền vững cùng người tiêu dùng Việt Nam”, đại diện HTV chia sẻ.

2024 là một năm có nhiều dấu ấn của HTV với nhiều mẫu xe mới được giới thiệu đến thị trường: Stargazer X, All new Accent, New Grand i10, All new Santa Fe & New Tucson, nhận được sự đánh giá cao của khách hàng.

Trong đó, All new Santa Fe & All new Accent giành chiến thắng tại giải thưởng Car Award 2024 do báo điện tử VnExpress tổ chức tại hạng mục Xe SUV cỡ D của năm cho Santa Fe và Xe gầm thấp cỡ B của năm cho Accent đã chứng minh được chất lượng và sự phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của các sản phẩm Hyundai trong thời đại mới.