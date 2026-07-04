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Xuất bản ngày 04/07/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 04/07/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Long An hôm nay 4/7/2026 - XSLA 4/7

XSLA 4/7, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 4/7/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 4/7/2026, xổ số Long An 4/7.

Kết quả xổ số Long An hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 4/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 4/7/2026

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- XSLA 27/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An công bố kết quả xổ số ngày 27/6/2026 với giải đặc biệt là 218731 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 27/6, kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026.

XSLA 27/6, kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026.

- XSLA 20/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 20/6/2026 như sau:

XSLA 20/6, kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026.

XSLA 20/6, kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026.

- XSLA 13/6/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 185837 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 13/6, kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026.

XSLA 13/6, kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026.

- XSLA 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 105199 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 6/6, kết quả xổ số Long An ngày 6/6/2026.

XSLA 6/6, kết quả xổ số Long An ngày 6/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Long An, TP.HCM, Bình Phước và Hậu Giang thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 4/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang(tổng hợp)
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