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Xuất bản ngày 20/06/2026 02:25 PM
Xuất bản ngày 20/06/2026 02:25 PM

Trực tiếp XSLA 20/6 - Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/6/2026

XSLA 20/6, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 20/6/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 20/6/2026, xổ số Long An 20/6.

Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 20/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 20/6/2026

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- XSLA 13/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Long An công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 185837 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 13/6, kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026.

XSLA 13/6, kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026.

- XSLA 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSLA 6/6, kết quả xổ số Long An ngày 6/6/2026.

XSLA 6/6, kết quả xổ số Long An ngày 6/6/2026.

- XSLA 30/5/2026

Kết quả xổ số Long An (XSLA) ngày 30/5/2026 có giải đặc biệt là 981576 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 30/5, kết quả xổ số Long An ngày 30/5/2026.

XSLA 30/5, kết quả xổ số Long An ngày 30/5/2026.

- XSLA 23/5/2026

Kết quả xổ số ngày 23/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng có giải đặc biệt là 174071 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 23/5, kết quả xổ số Long An ngày 23/5/2026.

XSLA 23/5, kết quả xổ số Long An ngày 23/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước và Long An quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 20/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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