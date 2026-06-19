Kẻ truy nã trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến bị bắt tại Lào Cai

(VTC News) -

Công an xã Mậu A phối hợp Công an xã Xuân Ái và Tổ tăng cường xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ thành công tên truy nã nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 19/6, Công an xã Mậu A và Công an xã Xuân Ái nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về việc tổ chức rà soát, truy tìm Cao Văn Diễn (46 tuổi, trú tại Khu 5, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng).

Tên này đang bị truy nã theo quyết định truy nã do Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) ban hành ngày 19/6 sau khi trốn khỏi nơi giam giữ. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định Diễn có khả năng đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Xuân Ái và xã Mậu A.

Cao Văn Diễn thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an hai địa phương cùng tổ công tác tăng cường đã triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra những khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Quá trình xác minh cho thấy Diễn đang xuất hiện tại khu vực giáp ranh giữa hai xã. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khép chặt địa bàn để ngăn chặn đối tượng tiếp tục di chuyển hoặc tìm cách bỏ trốn.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công Cao Văn Diễn tại khu vực thôn Yên Hòa, xã Xuân Ái.

Sau khi bắt giữ, công an đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Xuân Ái để tiếp tục xử lý.

Theo Công an, Cao Văn Diễn bị kết án chung thân với tội danh Giết người.

Theo Công an xã Mậu A, việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và truy bắt các đối tượng truy nã.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoặc các đối tượng vi phạm pháp luật lẩn trốn trên địa bàn.

Người dân không tự ý truy đuổi, khống chế đối tượng khi không bảo đảm an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.