Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ án giết người

(VTC News) -

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy (SN 2004, trú thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Vũ Quang Huy bị công an bắt giữ sau thời gian dài lẩn trốn. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo cơ quan công an, ngày 27/8/2025, Vũ Quang Huy cùng một nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên lái xe máy với tốc độ cao, có hành vi lạng lách, đánh võng và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, vỏ chai bia.

Trong quá trình di chuyển, nhóm của Huy xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Vụ việc khiến một người tử vong và một người khác bị thương.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan. Vũ Quang Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Vũ Quang Huy về hành vi giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/6/2026, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công Vũ Quang Huy khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn. Quá trình truy bắt được thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ án.