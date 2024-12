Israel điều lính dù đến Syria

(VTC News) -

IDF cho biết việc điều lính dù đến Syria nhằm "chủ động đảm bảo phòng thủ ở Cao nguyên Golan" trong bối cảnh bất ổn ở Syria.

Nhiều cảnh quay và hình ảnh cho thấy lính dù và xe tăng bọc thép hạng nặng đã được triển khai đến vùng đệm. Động thái này diễn ra khi Mỹ và Israel tấn công nhiều mục tiêu trong Syria sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết, Israel cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào địa điểm vũ khí hóa học của Syria.

Binh sĩ Israel di chuyển trên xe quân sự khi họ tập trung gần ranh giới ngừng bắn giữa Syria và Cao nguyên Golan. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Israel đang thực hiện các bước để đảm bảo những vũ khí hóa học không rơi vào tay phiến quân Hồi giáo hiện đang kiểm soát Syria.

"Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là an ninh Israel và an toàn của công dân. Đó là lý do tại sao chúng tôi tấn công hệ thống vũ khí chiến lược, chẳng hạn như vũ khí hóa học hoặc tên lửa, rocket tầm xa để chúng không rơi vào tay những kẻ cực đoan", ông Gideon Saar nói.

Mỹ và Israel ca ngợi việc lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, song cũng bày tỏ quan ngại về việc ai sẽ lãnh đạo Syria tiến lên phía trước.

Cùng với đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lệnh tổ chức các cuộc điều binh, tiến hành hoạt động quân sự nhằm "hành động chống lại mối đe dọa có thể xảy ra".

"Một trong số đó là sự sụp đổ của Hiệp định 1974 phân chia biên giới giữa Israel và Syria. Thỏa thuận này tồn tại trong 50 năm. Nó đã sụp đổ. Quân đội Syria từ bỏ vị trí của mình và chúng tôi phải ra lệnh cho quân đội Israel tiếp quản những vị trí này để đảm bảo không có lực lượng thù địch nào xâm nhập ngay cạnh biên giới Israel. Đây là vị trí phòng thủ tạm thời cho đến khi tìm được sự sắp xếp phù hợp", ông Benjamin Netanyahu nói.