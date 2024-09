Israel bác đề xuất ngừng bắn tại biên giới với Liban

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Israel Israel Katz bác bỏ đề xuất của Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng bắn 21 ngày ở Liban trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chưa đưa ra phản hồi nhưng yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch quân sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Katz nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền Bắc, Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào các mục tiêu Hezbollah cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra và đưa người dân miền Bắc nước này trở về nhà an toàn sau thời gian sơ tán.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Marjeyoun, Liban, ngày 23/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Netanyahu cũng yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch, phù hợp với các kế hoạch hoạt động. Ông Netanyahu chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn mà Mỹ-Pháp khởi xướng.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho rằng, lệnh ngừng bắn có thể cho lực lượng Hezbollah thêm thời gian để phục hồi sau đợt tấn công mới đây của Israel.

Ngay sau những thông tin liên quan đề xuất ngừng bắn được công bố, quân đội Israel thông báo đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban.

Trong tuần qua, Israel tiến hành các cuộc không kích mạnh nhất nhằm vào các mục tiêu Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006.

Bộ Y tế Liban cho hay các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 558 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Lực lượng Hezbollah cũng đã bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, trong đó lần đầu tiên có cả các mục tiêu ở trung tâm kinh tế Tel Aviv. Hệ thống phòng không của Israel đã giúp giảm thiểu thiệt hại từ các vụ tấn công này.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan An ninh quốc gia Israel (NSH) đã khuyến cáo để công dân nước này cũng như người Do Thái trên toàn thế giới nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ xảy tấn công bạo lực dịp tròn 1 năm nổ ra xung đột trên Dải Gaza.

Thông báo của NHS nêu rõ kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch "Kiếm sắt" tại Dải Gaza, các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái và người Israel ở nước ngoài đã tăng lên đáng kể.

Tình trạng bạo lực liên quan đến thái độ thù hận người Do Thái cũng gia tăng đáng kể khắp nơi trên thế giới.

Trong dịp nghỉ lễ Năm mới theo lịch Do Thái (bắt đầu từ 2/10), ước tính sẽ có hàng trăm nghìn người Israel sẽ đi du lịch nước ngoài, NHS khuyến cáo công dân nước này đề cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các quy định và khuyến cáo của các cơ quan an ninh đã được công bố rộng rãi trên các trang web, tránh đi lại tới một số quốc gia thù địch, đặc biệt tuyệt đối không chia sẻ trên các mạng xã hội (Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Tik Tok…) về việc tham gia hoặc hoạt động trong các lực lượng an ninh của Israel.