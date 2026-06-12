Iran hoãn lễ tang cấp nhà nước của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đến cuối tháng 6

(VTC News) -

Hôm 11/6, Thị trưởng Tehran cho biết lễ tang cấp nhà nước của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu tiên của cuộc chiến Trung Đông sẽ hoãn đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Trước đó, Iran cho biết họ dự định tổ chức sự kiện kéo dài ba ngày vào đầu tháng Muharram, tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo - tức là vào đầu tháng 6.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 5/7.

Tuy nhiên, Thị trưởng Alireza Zakani cho rằng buổi lễ bị hoãn lại cho đến sau 10 ngày đầu tiên của tháng Muharram để cho phép những người theo đạo hoàn thành nghi lễ tang lễ hàng năm tưởng nhớ Imam Hussein, vị lãnh đạo Hồi giáo Shia được tôn kính thời kỳ đầu, người bị giết trong trận chiến Karbala năm 680 sau Công nguyên.

Điều này có nghĩa lễ tang của ông Khamenei sẽ diễn ra trong 10 ngày thứ hai của tháng Muharram, từ ngày 26/6 đến ngày 5/7. Các quan chức Tehran trước đó dự kiến ​​sẽ có 20 triệu người tham dự.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, một lần nữa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và thu hút sự chú ý về nỗ lực của hai nước này nhằm vào bộ máy an ninh và lãnh đạo của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Iran lần lượt xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ tại Iran vào ngày 28/2.

Ông Khamenei làm lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989, kế nhiệm người sáng lập quá cố của Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Theo kênh Al Jazeera, ông Khamenei nắm giữ quyền lực tối cao đối với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và tư pháp, đồng thời cũng đóng vai trò là lãnh đạo tinh thần của Iran.

Trong khi ở diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã "bất ngờ" khi Tổng thống Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, tuyên bố các nhà lãnh đạo ở Tehran "phê duyệt" dự thảo thỏa thuận ngừng chiến ở Trung Đông. Theo báo cáo của tờ Axios của Mỹ, trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Israel không nắm được thông tin gì về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.