Bão Noul gây mưa diện rộng ở Trung Quốc, Quảng Đông xả đón lũ hơn 260 hồ chứa

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong những ngày tới, hoàn lưu bão Noul sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng từ khu vực Hoa Nam lên đến Giang Nam, Giang Hán và phía tây khu vực Hoàng Hoài, nhiều nơi có mưa rất to, thậm chí đặc biệt lớn. Các sông như Bắc Giang, Đông Giang, Hàn Giang và khu vực ven biển phía đông Quảng Đông được dự báo sẽ xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt.

Ảnh minh họa: The Paper

Trước tình hình này, ngành thủy lợi Trung Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 260 hồ chứa đã được điều tiết xả trước để đón lũ, với tổng dung tích xả đạt khoảng 697 triệu m³. Các công trình thủy điện và hồ chứa lớn trên lưu vực Châu Giang như Phi Lai Hiệp, Cao Pha, hệ thống thủy lợi Đông Giang cũng được điều phối nhằm hạ mực nước sông từ 0,5 đến 1,5 m, giảm áp lực cho hạ du.

Công tác dự báo và điều hành được tăng cường với gần 200.000 trạm quan trắc truyền dữ liệu thời gian thực, kết hợp hệ thống dự báo lũ đa nguồn và nền tảng thủy lợi số, giúp cập nhật liên tục tình hình mưa lũ và cung cấp cảnh báo chính xác tới từng địa phương. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã phát cảnh báo riêng tới 7 tỉnh, khu vực chịu ảnh hưởng, đồng thời cử các tổ công tác và chuyên gia trực tiếp tới Quảng Đông hỗ trợ ứng phó.

Cùng với mưa lớn tại miền Nam, thời tiết trên phạm vi toàn Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong ba ngày tới, nhiều khu vực phía Bắc như Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Đông Bắc và lưu vực Tứ Xuyên có khả năng xuất hiện dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh, thậm chí có nguy cơ lốc xoáy cục bộ.

Đáng chú ý, nắng nóng tại miền Nam Trung Quốc có xu hướng giảm nhờ mưa gia tăng, một số nơi như Vũ Hán nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 30 độ C. Tuy nhiên, khu vực Trùng Khánh, Thượng Hải và một phần miền Đông Trung Quốc vẫn duy trì nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc bắt đầu xuất hiện xu hướng oi nóng gia tăng, với một số khu vực có thể ghi nhận đợt nắng nóng hiếm gặp.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo, mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển tới khu vực miền núi, sông suối nguy hiểm, chủ động theo dõi dự báo thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.