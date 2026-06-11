Jordan đánh chặn 20 tên lửa phóng từ Iran

(VTC News) -

Ngày 11/6, Trung tâm An ninh và Quản lý khủng hoảng quốc gia Jordan tuyên bố: “Hệ thống phòng không và máy bay của Không quân Hoàng gia Jordan đánh chặn và bắn hạ 20 tên lửa phóng từ Iran vào rạng sáng 11/6 nhằm vào khu vực Azraq thuộc tỉnh Zarqa”.

Tuyên bố cũng cho biết không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào do mảnh vỡ tên lửa gây ra.

Tàu USS Michael Murphy phóng tên lửa hành trình Tomahawk. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát động cuộc tấn công trả đũa nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordan, sau khi Mỹ tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Iran.

Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải quan trọng trong khu vực bày tỏ sự "lo ngại" trước sự leo thang ở Trung Đông, sau đêm thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công và Iran đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi kêu gọi tất cả các bên “tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được và chấm dứt hành động thù địch để mở rộng không gian cho đối thoại và ngoại giao”.

Trong nỗ lực củng cố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bắt đầu từ tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cũng tham dự “các cuộc họp quan trọng với giới lãnh đạo Iran” tại Tehran hồi đầu tuần này.

Cùng với đó, Ấn Độ kêu gọi Mỹ ngừng loạt cuộc "tấn công" vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, sau khi ba thủy thủ Ấn Độ được tìm thấy thiệt mạng sau cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu có liên hệ với Iran.

“Khi vụ tấn công xảy ra trên tàu Settebello, chúng tôi kịch liệt phản đối phía Mỹ. Chúng tôi cho rằng phúc lợi của cộng đồng thủy thủ rất quan trọng và các vụ tấn công đang xảy ra phải chấm dứt", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal thông tin.

Theo CNN, quan chức cấp cao của Iran cảnh báo cuộc chiến với Mỹ sẽ tiếp diễn trừ khi Washington tôn trọng lợi ích của Tehran. Cụ thể, Iran sẽ "đáp trả gay gắt và mạnh mẽ hơn" đối với mọi cuộc tấn công của Mỹ trong tương lai và số phận của cuộc xung đột phụ thuộc vào hành động của Washington.