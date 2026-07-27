Iran cảnh báo đáp trả vụ tàu bị tấn công ở biển Caspi

(VTC News) -

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 27/7, cáo buộc Israel đứng sau việc kích động vụ tấn công nhằm “lôi kéo châu Âu vào cuộc chiến của mình”. Ông cho biết đã nêu vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, cuộc tấn công của Ukraine hôm 26/7 khiến tàu thương mại của Iran phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Về phía Ukraine, Kiev tuyên bố đã tấn công tàu chiến Nga cùng các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran trên biển Caspi. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này “chưa bao giờ can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, gặp nhau trong cuộc họp SCO tại Kyrgyzstan vào ngày 24/7.

Trong khi đó, một nghị sĩ cấp cao của Iran cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với các biện pháp đáp trả. Trên mạng xã hội X rạng sáng 28/7, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi viết: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran đều phải trả giá và điều đó vẫn đúng cho đến hôm nay; Mỹ và Israel hiểu rất rõ điều này”.

Ông Azizi nói thêm: “Ukraine cũng có thể sớm nhận ra rằng Iran không để bất kỳ hành động nào chống lại mình mà không đáp trả”. Ông gọi vụ tấn công là một hành động “tính toán sai lầm”. Iran cũng đã triệu Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này gọi là “hành động thù địch và mang tính tội phạm”.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội X rằng Ukraine đã đạt được “kết quả rất đáng kể” trong các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi, bao gồm việc đánh trúng “các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến”.

Ông Zelensky đồng thời cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự cho Iran, viết rằng: “Kể từ đầu tháng 7, chúng tôi ghi nhận Nga tăng cường hoạt động trinh sát bằng vệ tinh đối với các quốc gia vùng Vịnh và các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực. Những hình ảnh này sau đó được chuyển đến Iran”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Kiev nhiều lần cáo buộc Tehran hỗ trợ Moskva tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các thành phố Ukraine thông qua việc cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái Shahed. Ukraine cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các quốc gia Trung Đông bị Iran tấn công sau cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran, đồng thời cử quân nhân tới các nước vùng Vịnh để hỗ trợ đánh chặn UAV Shahed.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi lời chia buồn về cái chết của thủy thủ Iran.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Araghchi cảm ơn chính quyền vùng Astrakhan - nơi con tàu bắt đầu hành trình - vì đã hỗ trợ các thành viên thủy thủ đoàn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải “chấm dứt những hành động phiêu lưu như vậy của chính quyền Kiev”.

Tuyên bố cũng cho biết ông Araghchi đã thông báo với người đồng cấp Nga về “những nỗ lực ngoại giao đang tiếp diễn nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông”.