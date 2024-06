Iran công bố danh sách ứng cử viên Tổng thống

(VTC News) -

Ngày 9/6, RT dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Iran cho biết Hội đồng Giám hộ Iran đã thông qua danh sách 6 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/6. Cuộc bầu cử được tiến hành sau khi cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5.

Hội đồng Giám hộ Iran gồm 12 giáo sĩ và luật gia, đóng vai trò xét duyệt các ứng viên và giám sát bầu cử, có quyền phủ quyết dự luật do quốc hội thông qua. 6 chuyên gia về luật Hồi giáo do lãnh tụ tối cao lựa chọn và 6 luật gia do quốc hội bầu ra từ các luật gia do lãnh đạo tư pháp đề cử. Lãnh đạo tư pháp là người được lãnh tụ tối cao bổ nhiệm.

6 ứng viên sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 28/6.

Theo danh sách do Bộ Nội vụ Iran công bố, các ứng cử viên sẽ tranh cử, gồm: Ông Masoud Pezeshkian, Mostafa Pour Mohammadi, Saeed Jalili, Alireza Zakani, Amirhossein Qazizadeh Hashemi và Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trong đó, ông Ghalibaf hiện là Chủ tịch Quốc hội Iran. Ông từng tham gia tranh cử tổng thống Iran vào năm 2005 và 2013. Còn ứng cử viên Hashemi hiện giữ chức Phó Tổng thống Iran.

Một ứng viên tiềm năng khác như ông Zakani hiện là Thị trưởng thủ đô Tehran. Cả ba được coi là những chính trị gia theo đường lối cứng rắn ở Iran.

Còn ông Pezeshkian được coi là một nhà cải cách. ông Mohammadi là một luật gia bảo thủ và ông Jalili đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran từ năm 2007 - 2013.

Đây là những người được lựa chọn trong danh sách 80 ứng cử viên triển vọng của Hội đồng giám hộ, cơ quan giám sát các cuộc bầu cử tại Iran.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Iran năm 2021, nhiều nhân vật theo chủ nghĩa cải cách và ôn hòa đã không được Hội đồng giám hộ đưa vào danh sách ứng cử viên.

Chương trình vận động tranh cử của các ứng viên sẽ diễn ra từ ngày 12/6-27/6. Cuộc bầu cử tổng thống Iran sẽ diễn ra vào 28/6. Chính quyền mới sẽ tiếp quản quyền lực vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, nhiệm kỳ 4 năm.