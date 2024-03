Hyundai Creta giảm giá 41 triệu đồng

(VTC News) -

Hyundai Creta là mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất phân khúc năm 2023.

Cụ thể, theo thông báo từ Hyundai Thành Công, phiên bản Creta 1.5 AT Tiêu chuẩn có mức giá bán lẻ mới chỉ còn 599 triệu đồng, giảm 41 triệu đồng. Cùng có mức giảm 41 triệu đồng là phiên bản Creta 1.5 AT Cao cấp xuống còn 699 triệu đồng. Phiên bản Creta 1.5 AT Đặc biệt giảm 40 triệu đồng xuống còn 650 triệu đồng.

Động thái điều chỉnh giảm giá bán lẻ của liên doanh ô tô Hàn Quốc được đưa ra ngay sau khi Mitsubishi thực hiện điều tương tự đối với "tân binh" Xforce. Đáng chú ý là mẫu xe Mitsubishi Xforce chỉ vừa chính thức ra mắt thị trường hồi đầu tháng 1/2024 và từ tháng 3/2024 mới bắt đầu giao xe đến tay những khách hàng đầu tiên.

Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc gầm cao cỡ B năm 2023. Thống kê cho thấy, đã có đến 10.719 chiếc Hyundai Creta bán ra thị trường trong năm vừa qua, nhỉnh hơn Toyota Corolla Cross và vượt xa các đối thủ khác cùng phân khúc như Kia Seltos, Honda HR-V, Peugeot 2008 và Mazda CX3.

Tuy nhiên, trong tháng đầu năm nay, mẫu B-SUV đến từ Hàn Quốc đã bất ngờ "mất hút" trên bảng xếp 10 ô tô đắt khách nhất. Thay vào đó, vị trí xe gầm cao cỡ B bán tốt nhất được thay thế bằng Honda HR-V.

Sức mua sụt giảm và những tín hiệu không mấy tích cực từ thị trường được xem như động lực quan trọng nhất khiến cho Hyundai Thành Công buộc phải giảm giá sản phẩm "con cưng" của mình. Đây có lẽ cũng chính là lý do khiến Mitsubishi Xforce phải giảm giá sớm mặc dù chưa đến thời hạn bàn giao xe cho khách hàng.

Cú giảm giá đầy bất ngờ của Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce có thể sẽ "kích hoạt" cuộc đua giảm giá mới ở phân khúc gầm cao cỡ B nói riêng và thị trường ô tô Việt Nam nói chung. Nhờ đó, năm 2024 được nhận định là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam mua sắm xe với chi phí tốt.