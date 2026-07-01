Hướng dẫn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thời gian, quy trình chi tiết

(VTC News) -

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định. Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2026.

Về quy trình chấm phúc khảo, Ngữ văn là môn duy nhất thi tự luận, nên được chấm lại bởi hai giám khảo ở hai vòng độc lập, dùng bút màu khác so với lần chấm đầu tiên. Nếu kết quả chấm giống nhau, đó là điểm phúc khảo của thí sinh.

Trường hợp điểm của hai giám khảo lệch nhau, bài thi sẽ được giao cho người thứ ba chấm. Nếu 2/3 giám khảo trùng kết quả, điểm đó được lấy; còn khác nhau sẽ sử dụng trung bình cộng ba đầu điểm.

Điểm phúc khảo lệch với điểm công bố từ 0,25 trở lên, bất kể tăng hay giảm, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm.

Với môn trắc nghiệm, giám khảo đối chiếu câu trả lời mà thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh lưu trong máy quét và kết quả nhận dạng trên máy tính. Nếu sai lệch, giám khảo xác định nguyên nhân, in kết quả chấm ở thời điểm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời là căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.