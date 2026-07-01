Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2026: Toán dẫn đầu, Ngữ văn và Địa lý tăng

(VTC News) -

Theo thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay 1/7, Toán là môn có số lượng bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) cao nhất với 253 thí sinh.

Dù dẫn đầu về số lượng, đây lại là môn ghi nhận xu hướng cải thiện rõ rệt. So với năm 2025 (777 bài thi điểm liệt), số lượng giảm 524 trường hợp, tương đương 67,4%. Đồng thời, điểm trung bình môn Toán cũng tăng từ 4,78 lên 5,65, cho thấy mặt bằng năng lực thí sinh có cải thiện đáng kể. Số bài đạt điểm 10 cũng tăng mạnh từ 513 lên 4.208 bài.

Thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 cho thấy “mưa” điểm liệt ở nhiều môn, trong đó Toán dẫn đầu với 253 bài. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Đứng thứ hai là môn Ngữ văn với 157 bài thi điểm liệt, tăng 70 trường hợp so với năm trước (87 bài), tương đương mức tăng khoảng 80,5%. Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, tỷ lệ này vẫn rất thấp so với tổng số thí sinh dự thi, chỉ chiếm khoảng 0,013%.

Môn Địa lý ghi nhận biến động đáng chú ý nhất trong nhóm các môn tự chọn. Số bài thi bị điểm liệt tăng từ 19 bài năm 2025 lên 102 bài năm 2026, tăng hơn 5 lần (tương đương 436,8%). Cùng với đó, phổ điểm môn học này giảm mạnh: điểm trung bình từ 6,63 xuống 5,1. Số bài đạt điểm 10 cũng lao dốc từ 6.907 xuống còn 56 bài.

Môn Tiếng Anh tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng số bài thi điểm liệt. Nếu năm 2025 có 28 bài thì năm 2026 tăng lên 61 bài, tương đương gần 118%. Tỷ lệ điểm liệt của môn này tăng từ 0,008% lên 0,018%, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong phổ điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh, lượng thí sinh đông kỷ lục lịch sử. Theo quy chế hiện hành, thí sinh có bài thi từ 1 điểm trở xuống sẽ bị tính là điểm liệt và không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.