Trọng tài bắt trận khai mạc World Cup 2026 là ai?

(VTC News) -

Ủy ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển trận đấu mở màn World Cup 2026. Trọng tài người Brazil Wilton Sampaio được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định bắt chính trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Trận đấu thuộc bảng A diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City.

"Vị vua áo đen" người Brazil bắt đầu sự nghiệp cầm còi ở giải vô địch quốc gia Brazil (Serie A Brazil) từ năm 2009 và nhanh chóng được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất của quốc gia này. Đến năm 2012, ông được công nhận là một trong những trọng tài xuất sắc nhất của Serie A Brazil, trước khi chính thức nhận huy hiệu FIFA vào năm 2013.

Trọng tài người Brazil Wilton Sampaio được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định bắt chính trận khai mạc World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Kể từ đó, trọng tài Sampaio xây dựng được hồ sơ quốc tế ấn tượng. Ông thường xuyên làm nhiệm vụ tại hai giải đấu hàng đầu cấp câu lạc bộ Nam Mỹ là Copa Libertadores và Copa Sudamericana, đồng thời tham gia điều hành các trận đấu tại FIFA Club World Cup 2018. Ông từng bắt nhiều trận đấu thuộc Copa America, vòng loại World Cup và các trận đấu tại World Cup 2018 và 2022.

Kinh nghiệm dày dạn giúp "vị vua áo đen" 44 tuổi trở thành một trong những trọng tài giàu thành tích và được đánh giá cao nhất của FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) trước thềm World Cup 2026.

Ông Sampaio sẽ được hỗ trợ ở ngoài đường biên bởi các đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschilia. Trọng tài thứ tư Juan Gabriel Benitez và trọng tài biên dự bị Eduardo Cardozo đều là người Paraguay.

Công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận khai mạc World Cup. Hệ thống VAR sẽ do trọng tài người Colombia Nicolas Gallo phụ trách, với sự hỗ trợ của Juan Lara và Jerome Brisard.

Việc FIFA bố trí trọng tài đến từ nhiều liên đoàn bóng đá khác nhau nhằm bảo đảm tính khách quan và tận dụng kinh nghiệm của họ cho một trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt trên toàn thế giới.

Việc bổ nhiệm Wilton Sampaio tiếp nối truyền thống của FIFA khi lựa chọn những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế điều hành trận mở màn giải đấu. Tại World Cup 2022 ở Qatar, trọng tài người Italy Daniele Orsato là người bắt chính trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Trước đó, ở World Cup 2018 tại Nga, trọng tài người Argentina Nestor Pitana điều khiển trận mở màn giữa Russia và Saudi Arabia.