Huawei sắp đạt 1 tỷ thiết bị dùng HarmonyOS

(VTC News) -

Bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ, Huawei đang trên đà tiến tới mốc 1 tỷ thiết bị tiêu dùng đang hoạt động. Mới đây, hệ điều hành HarmonyOS của hãng cũng đã vượt qua iOS của Apple để trở thành hệ điều hành phổ biến thứ hai tại thị trường tỷ dân.

Theo đó, Giám đốc mảng tiêu dùng Richard Yu cho biết Huawei đã đạt 900 triệu thiết bị tiêu dùng đang hoạt động với phần mềm điều hành Harmony của công ty. Ông nói thêm rằng doanh số bán smartphone cao cấp của hãng đã tăng 72% trong 5 tháng đầu năm.

Kể từ khi mở bán loạt smartphone Mate 60 Pro vào tháng 9, Huawei đã chứng kiến ​​sự hồi sinh mạnh mẽ ở Trung Quốc. Vào tháng 4, Huawei báo cáo lợi nhuận ròng là 19,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,7 tỷ USD, trong quý đầu tiên – tăng 564% so với năm trước.

Doanh thu cũng tăng 37% lên 178,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 24,7 tỷ USD. Theo Counterpoint Research, Huawei đã đưa HarmonyOS vào các thiết bị khác ngoài smartphone, bao gồm đồng hồ và TV trong nhiều năm qua, giúp hãng này vượt qua hệ điều hành của Apple về thị phần tại Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm nay.

Hệ sinh thái HarmonyOS đã "phủ sóng" các thiết bị từ smartphone đến đồng hồ và tablet hay TV. (Ảnh: Huawei)

Theo IDC, trong quý đầu tiên, Huawei đã xuất xưởng khoảng 11 triệu thiết bị đeo, vượt qua Samsung. Dữ liệu của Canalys cho thấy HarmonyOS đã trở thành hệ điều hành di động lớn thứ hai ở Trung Quốc, với thị phần 17,95% trong quý đầu tiên năm 2024, tăng từ mức chỉ 6,5% vào năm 2022. Điều này giúp nó vượt lên trên iOS của Apple, vốn chiếm khoảng 14,8% thị trường.

Mate 60 Pro được trang bị chip xử lý 7 nanomet tiên tiến. Bộ xử lý này được sản xuất bởi nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Cả smartphone và chip đều được coi là một kỳ tích đối với Huawei khi hãng đã nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ kể từ năm 2019. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết vào tháng 4 rằng con chip này “kém xa” và “lạc hậu nhiều năm” so với chip được sản xuất tại Mỹ

Ông Yu cho biết Huawei sẽ phát hành phiên bản kế nhiệm của Mate 60 Pro, Mate 70, vào cuối năm nay, Bloomberg trích dẫn. Mate 70 dự kiến chạy hệ điều hành 100% "nhà làm" HarmonyOS NEXT của Huawei và cắt bỏ mọi liên hệ với Android

Ông Yu cũng cho hay bộ xử lý Ascend của Huawei, mà công ty đang phát triển để thay thế cho chip tiên tiến của các công ty như Nvidia, có hiệu quả gấp 1,1 lần trong việc đào tạo các mô hình AI so với chip do các đối thủ cạnh tranh sản xuất.

Trong khi đó, Huawei đã chính thức gia nhập thị trường smartphone GenAI với việc ra mắt dòng Pura 70 và tính năng xóa ảnh AI.

Huawei nổi bật là công ty có thành tích tốt nhất trong quý 1, đạt mức tăng trưởng 69,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số của Apple giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn là do Huawei hồi sinh ở phân khúc cao cấp.