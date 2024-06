Hệ điều hành Os Harmony 'nhà làm' của Huawei sẽ thanh lọc mọi yếu tố Mỹ

(VTC News) -

Ngoài việc trình làng dòng smartphone flagship Mate 70 trong năm nay, Huawei được cho là sẽ ra mắt HarmonyOS NEXT, hệ điều hành nội bộ thực sự. Đây được coi là bước đi giúp gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc thoát khỏi sự phụ thuộc hệ điều hành Android của Google và các hạn chế do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra.

Tuy nhiên, theo tipster công nghệ @olalatech1 trên X, để cắt đứt mọi liên kết với các thực thể nước ngoài, Huawei cần xóa tất cả mã nguồn khỏi HarmonyOS NEXT, bao gồm cả Linux và Android.

HarmonyOS NEXT nhờ được phát triển riêng cũng được cho là hiệu quả hơn Android trên chipset Kirin của hãng. Nhiều nguồn tin hiện báo cáo HarmonyOS NEXT có thể được trình làng vào quý 3. Mục tiêu cuối cùng là không có mã nguồn nào của Mỹ chạy trên HarmonyOS NEXT để nước này có thể khai thác cho lệnh cấm, từ đó cho phép Huawei xuất khẩu hệ điều hành của mình ra ngoài Trung Quốc.

Dòng Huawei Mate 60 được cho là động lực to lớn giúp hệ điều hành HarmonyOS vươn lên mạnh mẽ trong vài tháng trở lại đây. (Ảnh: SCMP)

Một lợi ích to lớn của việc chạy HarmonyOS NEXT trên smartphone Huawei trang bị chipset Kirin là nền tảng này sử dụng RAM hiệu quả hơn 3 lần so với Android. Trong trường hợp Huawei có kế hoạch giới thiệu năng lực AI trên dòng smartphone cao cấp, tối ưu hóa RAM cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Có một vấn đề lớn nhất là sức sống của bất kỳ hệ điều hành nào sẽ phụ thuộc vào kho ứng dụng sẵn có của nó, về điểm này iOS và Android hoàn toàn thống trị.

Không có gì ngạc nhiên khi Huawei đã sớm nhận ra điều này, đó là lý do mà theo WCCFTech, Huawei đang kế hoạch đưa 4.000 ứng dụng lên HarmonyOS NEXT.

“Trước tiên, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để xây dựng hệ sinh thái ứng dụng HarmonyOS tại thị trường Trung Quốc. Sau đó, từ quốc gia này sang quốc gia khác, chúng tôi sẽ bắt đầu mở rộng hệ sinh thái này sang các khu vực khác trên thế giới”, Chủ tịch luân phiên của Huawei, Erik Xu, nói với những người tham dự tại Hội nghị thượng đỉnh Analyst lần thứ 21 ở Thâm Quyến hồi tháng 4.

Cuối cùng, gã khổng lồ xứ Trung sẽ tăng số lượng ứng dụng lên 50.000, củng cố vị trí của mình như một nền tảng di động thứ ba, cạnh tranh với Android và iOS. Ban đầu, hệ điều hành này sẽ ra mắt tại Trung Quốc và nếu thành công, Huawei sẽ mở rộng phạm vi sang các khu vực khác.

Ông Xu cho biết: “Khi chúng tôi có 5.000 ứng dụng Android đầu tiên này – và hàng nghìn ứng dụng khác – chạy trên HarmonyOS, chúng tôi sẽ có HarmonyOS thực sự: Hệ điều hành di động thứ ba trên thế giới”. Ông khẳng định con số đó có thể lên tới 1 triệu ứng dụng trong tương lai.

Theo dữ liệu thị trường mới nhất từ ​​Counterpoint Research, nền tảng HarmonyOS của Huawei Technologies đã vượt qua iOS của Apple để trở thành hệ điều hành di động lớn thứ hai ở Trung Quốc đại lục trong quý đầu tiên năm nay.

HarmonyOS chiếm 17% thị phần trong giai đoạn trên do nhu cầu nội địa mạnh mẽ đối với smartphone 5G Mate 60 của Huawei. iOS của Apple tụt lại phía sau một chút với 16% thị phần, trong khi Android của Google tiếp tục thống trị thị trường với 68% thị phần trong cùng kỳ.

Tính từ quý 1/2023 đến nay, thị phần của Huawei tại Trung Quốc đại lục đã vươn lên gấp đôi, từ 8% lên con số nêu trên. Trên toàn cầu, Android và iOS vẫn dẫn đầu trong quý 1 với thị phần lần lượt là 77% và 19%, trong khi HarmonyOS là 4%.