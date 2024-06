Hot girl Xoài Non là ai?

(VTC News) -

Sở hữu nhan sắc lai Tây, Xoài Non là một trong những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân ồn ào với Xemesis - người được mệnh danh là streamer giàu nhất Việt Nam.

Hot girl nổi tiếng với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi

Phạm Thùy Trang sinh năm 2002, được biết đến với biệt danh Xoài Non. Cô là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Trang Instagram của người đẹp sinh năm 2002 có hơn 2,3 triệu lượt theo dõi, còn tài khoản TikTok của cô cũng có hơn 1,8 triệu lượt theo dõi.

Xoài Non sở hữu nhan sắc lai Tây cùng thân hình gợi cảm.

Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc lai Tây cùng thân hình gợi cảm. Ngoài ra, Xoài Non còn được yêu thích nhờ gu thời trang siêu sành điệu và biến hóa đa dạng phong cách. Từ những bộ cánh streetstyle năng động, cá tính đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng, Xoài Non đều có thể chinh phục một cách hoàn hảo.

Trước khi nổi tiếng, Xoài Non từng quyết định nghỉ học từ năm lớp 10, tự bươn chải vì không muốn xin tiền ba mẹ.Cô cho biết mình từng đi phụ làm tóc, cắt móng tay và móng chân thuê cho người ta được 10 - 20 nghìn đồng/buổi.

Sau đó cô về nhà phụ bố mẹ cắt vải, ngồi làm 3 tiếng đồng hồ cũng chỉ được 10 nghìn, hôm nào khó thì được 20 nghìn. Dù tiền lương ít ỏi nhưng Xoài Non vẫn để dành được một khoản nhỏ để nhập mỹ phẩm về bán rồi lại chuyển sang livestream cho công ty.

Với nhan sắc nổi bật, Xoài Non được mời làm người mẫu ảnh, góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc như Có em là đủ (Wil), Chỉ còn một đêm (Quang Hùng MasterD)...

Xoài Non cũng đóng quảng cáo, phim ngắn, và tham gia một số sự kiện giải trí. Cô cũng lấn sân sang livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok, thu hút hàng triệu người xem.

18 tuổi làm vợ streamer giàu nhất Việt Nam

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, cô gái sinh năm 2002 còn gây chú ý bởi cuộc hôn nhân với Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu) - streamer được coi là có thu nhập cao nhất hiện tại.

Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018. Đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, mối quan hệ này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế.

Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, đi du học từ nhỏ còn Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng còn nghỉ học từ năm lớp 10, tự bươn chải kiếm tiền. Tuy nhiên, Xemesis tiết lộ, Xoài Non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân Xemesis cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới hot girl sinh năm 2002, vì vậy anh luôn thương yêu và chiều chuộng cô hết mực.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào năm 2020. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý về độ xa hoa, hoành tráng.

Ngoài dàn siêu xe đón dâu có giá trị lên đến 20 tỷ đồng, Xoài Non còn được khoác lên mình 3 bộ váy cưới đến từ thương hiệu nổi tiếng, trong đó chiếc váy cưới chính được đính 6 viên kim cương tự nhiên với tổng trọng lượng 20 carat, mức giá khoảng 28 tỷ đồng.

Sau kết hôn, vợ chồng Xemesis và Xoài Non trở thành cặp đôi được yêu thích trên mạng xã hội. Ngoài công việc làm nội dung, vợ chồng nam streamer cũng đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, Xoài Non cũng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, phát triển kĩ năng khi lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật, mở rộng tương lai và sự nghiệp cho bản thân. Ngày càng nổi tiếng và công việc phát triển nên Xemesis và Xoài Non có khối tài sản khủng. Cả 2 từng sống trong một căn biệt thự tại Thảo Điền ở TP.HCM.

Không chỉ được ông xã cưng chiều, Xoài Non còn rất được lòng bố mẹ chồng. Trong một chương trình truyền hình, mẹ của Xemesis từng tiết lộ Xoài Non còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Chính vì thế bà rất ưng cô con dâu này: "Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết nên tôi rất mừng. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới 2 - 3 giờ sáng. Nhiều lúc tôi bảo: 'Sao con lâu không gọi cho mình' nhưng tôi cũng bỏ qua hết, không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi".

Gia đình nam streamer cũng không đặt nặng hotgirl 10x về việc sinh con mà khuyến khích và động viên. Bố Xemesis còn hứa sẽ cho con dâu tài sản nếu hạ sinh những nhóc tì kháu khỉnh. "Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai", Xoài Non chia sẻ.

Tuy nhiên, lấy chồng ở độ tuổi 18, Xoài Non chịu không ít áp lực. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và chồng khiến cả hai thường cự cãi khi giao tiếp hàng ngày, xuất phát từ quan điểm của Xemesis cho rằng Xoài Non quá trẻ con. Không những vậy, dự định của cả hai khi vừa kết hôn là có con đầu lòng sau gần 4 năm vẫn chưa được thực hiện vì sức khỏe của Xoài Non không tốt.

Để sớm có tin vui, vợ chồng Xoài Non lên kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hot girl tâm sự: "Bản thân tôi sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Đẻ con ra ra lỡ không may con bị gì thì sao, đó là lí do vì sao tôi và chồng quyết định là sẽ đi cấy trứng.

Thực ra nếu tôi mang thai tự nhiên được sẽ tốt hơn nhiều. Thứ hai nữa là nó không đau. Làm kích trứng, tôi sẽ phải đi cấy trứng, và có thể rất đau. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con đẻ ra bình thường tôi sẽ chọn".

Vợ chồng Xoài Non vướng nghi vấn trục trặc tình cảm.

Thời gian gần đây, hot girl sinh năm 2002 đang phải đối diện với những tin đồn liên quan đến chuyện đời tư. Những người theo dõi cặp đôi cũng nhận ra Xemesis và Xoài Non dường như đang gặp trục trặc trong mối quan hệ. Cả hai không có bài viết công khai nào về nhau suốt thời gian qua, hai vlog gần nhất trên kênh YouTube của Xemesis cũng không có sự góp mặt của Xoài Non.

Xoài Non cũng bị cư dân mạng soi ra là đã chuyển ra ở chỗ mới, không còn sống trong căn biệt thự sang trọng với chồng trước kia. Trong sự kiện khai trương quán mới của Xemesis cũng không có sự xuất hiện của hotgirl này, dù trước đó cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động kinh doanh.

Trước tin đồn cặp đôi đã ''đường ai nấy đi'', nhiều người cho rằng lý do xuất phát từ việc khác biệt trình độ học thức của Xoài Non và chồng. Họ cho rằng cô chưa đủ trưởng thành để làm dâu hào môn, thậm chí, có bình luận còn ác ý nói cô lấy chồng vì tiền, ăn bám chồng và nhà chồng.

Trên mạng xã hội, Xoài Non thẳng thắn đáp trả một cách gay gắt những bình luận này. Tuy nhiên, về nghi vấn trục trặc tình cảm cả cô và ông xã Xemesis đều im lặng, chưa có bất cứ chia sẻ nào.