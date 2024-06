Học viên lái xe gây tai nạn ai chịu trách nhiệm?

(VTC News) -

Có nhiều trường hợp học viên gặp khó khăn trong quá trình tập lái, dẫn đến các sự cố gây hậu quả nặng nề về tài sản, sức khỏe, và thậm chí là tính mạng của những người khác. Để giải quyết vấn đề này, cần xem xét từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm:

Đầu tiên, người học lái xe là cá nhân phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong mỗi trường hợp cụ thể, học viên tập lái xe, khi gây ra tai nạn, sẽ phải chịu trách nhiệm thực tế theo các tội danh tương ứng.

Trong trường hợp hành vi gây tai nạn tạo ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, người lái xe học viên có thể bị xử lý theo tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015, với mức phạt cao nhất có thể là 15 năm tù giam.

Hơn nữa, trong trường hợp người học lái xe tạo ra tai nạn mà họ chính là người gây ra vì sự tự tin quá mức hoặc do sự cẩu thả, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người, theo quy định tại Điều 128 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ xe tập lái gây tai nạn ở TP Hải Phòng

Thứ hai, giáo viên hướng dẫn học viên tập lái xe cũng là một trong những cá nhân có thể chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn. Đối với những giáo viên này, nếu có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về đào tạo lái xe, họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hành động của giáo viên giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và thiếu trách nhiệm giám sát bảo trợ trong quá trình học viên tập lái xe được coi là vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008. Đây cũng là hành vi vi phạm quy định về đào tạo và sát hạch lái xe của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó là Bộ Giao thông Vận tải.

Hành vi cẩu thả và không chịu trách nhiệm của giáo viên có thể bị xem xét làm cơ sở cho tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 128 của Bộ Luật hình sự năm 2015, với mức phạt cao nhất có thể lên đến 12 năm tù.

Thứ ba, trong trường hợp học viên lái xe gây tai nạn, trường dạy lái xe cũng có thể chịu trách nhiệm tùy thuộc vào các tình huống cụ thể. Chiếc xe liên quan đến tai nạn thường là phương tiện dành cho học viên tại trường.

Do đó, ngôi trường dạy lái xe cần phải kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ quy trình đào tạo, cũng như hồ sơ của giáo viên và học viên, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng quy định của nhà nước và trong quá trình đào tạo và sát hạch lái xe.

Nếu trong quá trình hoạt động, trường dạy lái xe vi phạm các quy định và có hành vi quản lý không hiệu quả, người đứng đầu cơ sở đào tạo có thể phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các đơn vị đào tạo cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tùy thuộc vào mức độ vi phạm và tình hình thực tế.

Thứ tư, khi học viên tập lái xe gây ra tai nạn, trách nhiệm bồi thường dân sự trở thành một vấn đề cần được giải quyết. Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xe tập lái gây ra, theo quy định của Điều 600 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân và pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người làm công, hoặc do người học nghề gây ra trong quá trình thực hiện công việc được giao, và có quyền đòi hỏi bồi thường từ người làm công.

Người học nghề, nếu có lỗi gây thiệt hại, phải thực hiện hoạt động hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật và theo sự thỏa thuận của các bên liên quan.

Trong trường hợp học viên lái xe gây tai nạn, trung tâm đào tạo lái xe nơi học viên đăng ký học thực tế sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại theo các quy định về bồi thường dân sự ngoài hợp đồng của pháp luật. Sau đó, trung tâm cũng có quyền đòi hỏi người học lái xe hoàn trả một phần hoặc toàn bộ chi phí nếu xác định rằng họ có lỗi gây ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể được áp dụng trong một số trường hợp sau:

- Có thiệt hại xảy ra thực tế, bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần.

- Có hành vi trái quy định của pháp luật, được định rõ thông qua hành động hoặc không hành động trái với quy định của pháp luật.

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả xảy ra, tức là thiệt hại xảy ra là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật.

- Có lỗi vô ý hoặc cố ý của người gây ra thiệt hại.

Do đó, tùy thuộc vào từng loại trách nhiệm cụ thể, nếu có tai nạn xảy ra trong quá trình học và biên tập lái xe, trách nhiệm sẽ được xác định dựa trên từng chủ thể tương ứng.