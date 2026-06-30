Học trò mắc sai lầm, HLV Nhật Bản nhận trách nhiệm: 'Lỗi của tôi'

(VTC News) -

Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Nhật Bản thất bại cay đắng 1-2 trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026. Khoảnh khắc sơ suất của Ao Tanaka ở phút 90+5 tạo cơ hội cho Brazil ghi bàn quyết định. Dù vậy, sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu không trách học trò mà chỉ nhận hết lỗi về bản thân.

"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình và muốn xin lỗi người hâm mộ. Thật sự tiếc nuối khi không thể có được chiến thắng. Tôi cảm ơn tất cả cổ động viên Nhật Bản đã đến sân vận động ở Houston. Tôi biết nhiều người khác đã theo dõi trận đấu vào giờ sáng ớm ở Nhật Bản, trên thế giới bằng nhiều cách như truyền hình, internet", ông Hajime Moriyasu - HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cho biết.

HLV Moriyasu buồn bã sau thất bại trước Brazil.

Ở trận đấu này, Kaishu Sano đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước trong hiệp một bằng cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Sang hiệp 2, Casemiro gỡ hòa trước khi Brazil ấn định chiến thắng bằng pha lập công của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ thứ 5. Bàn thua đến từ sai lầm của Tanaka khi anh để mất bóng trước vòng cấm.

Đội tuyển Nhật Bản trình diễn lối chơi kỉ luật, khoa học để hóa giải sức ép của Brazil. Thủ môn Zion Suzuki cũng có trận đấu xuất sắc. Dù vậy, Nhật Bản không thể tạo nên bất ngờ về kết quả.

Video: Brazil thắng Nhật Bản 2-1 ở phút 90+5

Ông Moriyasu chia sẻ thêm: "Dĩ nhiên là tôi rất tiếc nuối khi phải kết thúc hành trình của mình tại World Cup 2026. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến hết mình trong trận đấu với Brazil. Cho đến thời điểm này, tôi trân trọng mỗi ngày làm việc và sự tận tâm của họ.

Không chỉ cầu thủ mà ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ đã nỗ lực hết khả năng trong suốt hành trình World Cup. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Mặc dù hiện tại tôi và toàn đội cảm thấy rất thát vọng nhưng cần phải chấp nhận kết quả này và biến nó trở thành động lực. Đội tuyển Nhật Bản sẽ trở lại mạnh mẽ".