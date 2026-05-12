Kênh 15 tỷ ở Đắk Lắk xây xong bỏ hoang hơn 10 năm, nay đề xuất chi 50 tỷ lấp bỏ

Dù đã thực hiện đền bù, di dời 42 hộ dân để thực hiện dự án, tuyến kênh này không phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành. Nhiều đoạn kênh có cao trình thấp hơn mặt ruộng, không thể dẫn nước tự chảy, buộc người dân phải bơm nước nếu muốn sử dụng, làm mất ý nghĩa của công trình thủy lợi. Nay, UBND xã Ea Kly đề xuất hai phương án xử lý với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Một là san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu; hai là xây dựng hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh.