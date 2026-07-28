Tuổi trẻ VOV lan tỏa nghĩa tình tri ân qua chuỗi hoạt động thiết thực dịp 27/7

(VTC News) -

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, dâng hương, thắp nến tri ân và hành trình về nguồn. Những việc làm thiết thực không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, lan tỏa các giá trị nhân văn.

Trong ngày 27/7, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức tại các đơn vị.

Tại Hà Nội, Chi đoàn Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Chi đoàn VOV2, Chi đoàn VOV5 và Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa tham gia chương trình gặp mặt, trao quà tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức.

Từ nguồn lực xã hội hóa cùng các đơn vị khác như Hội Cựu chiến binh Thành phố, ngân hàng Agribank, MBBank, VietinBank với hơn 200 triệu đồng, Ban Tổ chức đã trao quà tới 155 gia đình chính sách, trong đó có 56 phần quà tri ân, 10 sổ tiết kiệm dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ cùng nhiều phần quà của các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tiếp nối “Hành trình tri ân” khi phối hợp cùng khu phố 21 đến thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM). Những phần quà và lời thăm hỏi chân thành thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ VOV College đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 26/7, các hoạt động tưởng niệm, tri ân cũng được tổ chức tại nhiều địa phương.

Tại Đắk Lắk, Chi đoàn Cơ quan thường trú Tây Nguyên tham gia chương trình “Thắp nến tri ân” do Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Các đoàn viên đã dâng hoa, thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chi đoàn Cơ quan thường trú VOV Tây Bắc tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tại Khánh Hòa, sau lễ dâng hương, thắp nến tri ân tối 25/7 tại Đình Phú Xương và Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Mậu Thân, Chi đoàn Đài Phát sóng Đồng Đế tiếp tục phối hợp với Đoàn phường Bắc Nha Trang đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Mận (105 tuổi), gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ và gia đình.

Cũng trong ngày 25/7, Đoàn Thanh niên Khối Quản lý tổ chức chương trình về nguồn tại khu vực biên giới, phối hợp với Đồn Biên phòng Đàm Thủy trao quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Đoàn đồng thời đến thăm gia đình ông Nông Thế Hải và bà Nguyễn Thị Tâm - nguyên cán bộ Đài Phát sóng Ngườm Chiêng - nhằm tri ân những thế hệ cán bộ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 23/7, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I (VOVedu) đã tổ chức chương trình tri ân với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn công tác của nhà trường đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng và Cơ sở nuôi dưỡng thương binh nặng, điều dưỡng người có công Hà Nam; đồng thời dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Liêm Chính (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Chương trình còn là dịp để đoàn viên, sinh viên lắng nghe những câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, về nghị lực vượt lên thương tật của các thương binh, qua đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với thế hệ đi trước.

Ngày 18/7, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tổ chức chương trình “Hành trình xanh - Tri ân miền đất lịch sử” tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (TP.HCM).

Đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tham gia dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên di tích, góp phần gìn giữ cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa.

Chuỗi hoạt động được triển khai tại nhiều đơn vị trực thuộc đã góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ VOV trong công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng và chăm lo người có công với cách mạng.