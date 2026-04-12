Xuất bản ngày 12/04/2026 12:31 AM
Xuất bản ngày 12/04/2026 12:31 AM

Hoà Minzy, Trúc Nhân thăng hoa cùng 50.000 khán giả đêm khai màn Liên hoan Phát thanh 2026

Hoà Minzy, Trúc Nhân và các nghệ sĩ mang đến những màn biểu diễn bùng nổ, giàu xúc cảm trong concert "Thanh âm kỷ nguyên mới" khai màn Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Tối 11/4, tại Quảng 30/10 ở Quảng Ninh, ngay sau lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 là chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”.

Tối 11/4, tại Quảng 30/10 ở Quảng Ninh, ngay sau lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 là chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”.

Chương trình là điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026, thu hút 50.000 khán giả là người dân và du khách đến xem.

Chương trình là điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026, thu hút 50.000 khán giả là người dân và du khách đến xem.

Được định danh như concert giao thoa giữa di sản và thời đại, “Thanh âm kỷ nguyên mới” thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Được định danh như concert giao thoa giữa di sản và thời đại, “Thanh âm kỷ nguyên mới” thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật đương đại, chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn mới; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh – vùng đất mỏ giàu truyền thống, đang chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật đương đại, chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn mới; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh – vùng đất mỏ giàu truyền thống, đang chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình kiến tạo không gian âm nhạc đa tầng, nơi những chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận được đối thoại và hòa quyện cùng các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, âm thanh ánh sáng hiện đại tại không gian sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 30/10.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình kiến tạo không gian âm nhạc đa tầng, nơi những chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận được đối thoại và hòa quyện cùng các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, âm thanh ánh sáng hiện đại tại không gian sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 30/10.

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận,...

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận,...

Sự xuất hiện của của các nghệ sĩ như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh,... khuấy động không khí, mang đến những tiết mục bùng nổ.

Sự xuất hiện của của các nghệ sĩ như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh,... khuấy động không khí, mang đến những tiết mục bùng nổ.

Với kết cấu 3 chương, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc:

Với kết cấu 3 chương, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc:

“Thanh âm khởi nguyên” mở đầu bằng những thanh âm của tự nhiên và đời sống lao động, khắc họa hành trình hình thành cộng đồng người Việt gắn bó với núi rừng, sông nước, biển cả.

“Thanh âm khởi nguyên” mở đầu bằng những thanh âm của tự nhiên và đời sống lao động, khắc họa hành trình hình thành cộng đồng người Việt gắn bó với núi rừng, sông nước, biển cả.

“Thanh âm di sản” tiếp nối với các làn điệu dân gian, tiếng ru, câu hát được làm mới bằng bản phối hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

“Thanh âm di sản” tiếp nối với các làn điệu dân gian, tiếng ru, câu hát được làm mới bằng bản phối hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Khép lại là “Thanh âm kỷ nguyên mới” với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, mang hơi thở thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, tự tin và khát vọng phát triển, kết thúc chương trình bằng cảm xúc bùng nổ và niềm tin vào một kỷ nguyên mới, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Khép lại là “Thanh âm kỷ nguyên mới” với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, mang hơi thở thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, tự tin và khát vọng phát triển, kết thúc chương trình bằng cảm xúc bùng nổ và niềm tin vào một kỷ nguyên mới, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo về podcast, phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số, triển lãm và các hoạt động bên lề góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, truyền thông.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo về podcast, phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số, triển lãm và các hoạt động bên lề góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, truyền thông.

Lê Chi
Dòng sự kiện: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII
