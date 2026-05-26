Hé lộ chuyện tình kín tiếng và lời hứa suốt 15 năm của nhạc sĩ Thanh Tùng

Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý và hiện vật lần đầu được công bố tại triển lãm Legacy of Love hé lộ nhiều góc riêng tư xúc động về cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng, đặc biệt là chuyện tình sâu đậm với người vợ quá cố và lời hứa không đi bước nữa suốt 15 năm sau ngày bà qua đời.

Chuyện tình suốt 15 năm và lời hứa không tái hôn

Một trong những khu vực thu hút đông người xem nhất là loạt ảnh về bà Phạm Thị Minh – người vợ gắn bó với nhạc sĩ Thanh Tùng thời tuổi trẻ. Năm 1967, trong một lần về phép, ông gặp cô gái 18 tuổi và bén duyên. Sau này, bà trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông "Hoa cúc vàng".

Những câu hát đầy hoài niệm: “Khi anh tuổi đôi mươi, em mới lên mười tám...” vang lên giữa không gian triển lãm khiến nhiều người lặng đi khi nhìn lại những bức ảnh cũ của hai vợ chồng.

Hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng và vợ trong triển lãm "Legacy of Love".

Nhưng biến cố lớn xảy ra vào năm 1990, khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 40, để lại nam nhạc sĩ trong cảnh “gà trống nuôi con”. Khi ấy, Thanh Tùng vẫn còn trẻ, nổi tiếng, tài hoa và có nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, ông quyết giữ lời hứa với người vợ đã khuất là không đi bước nữa.

Chị Bạch Dương, con gái cố nhạc sĩ xúc động chia sẻ: “Ba tôi còn trẻ nhưng chủ động giữ trọn lời hứa với mẹ suốt 15 năm sau đó. Với vị trí của ba, một người tài hoa và nhiều điều kiện, điều ấy thực sự hiếm có”.

Những bức chân dung bà Phạm Thị Minh được gia đình đặt ở vị trí trang trọng trong triển lãm như một cách nhắc nhớ về người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng.

Hé lộ nhiều hình ảnh, tư liệu chưa từng công bố

Nhân dịp hướng tới 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng (2016-2026), gia đình cố nhạc sĩ lần đầu thực hiện triển lãm Thanh Tùng - Legacy of Love như một không gian lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn của tân nhạc Việt Nam.

Không chỉ tái hiện hành trình nghệ thuật của tác giả Lối cũ ta về, Hoa cúc vàng, triển lãm còn mang đến cho công chúng nhiều câu chuyện đời ít người biết phía sau những ca khúc nổi tiếng.

Những hình ảnh thời thơ ấu của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Chị Bạch Dương cho biết gia đình mất nhiều thời gian để thu thập tư liệu bởi ông không để lại hồi ký hoàn chỉnh. Người thân phải tìm gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ để ghép nối từng câu chuyện, từng mảnh ký ức về cuộc đời ông.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, bản nhạc viết tay, băng cassette, đĩa than, đĩa CD cùng nhiều hiện vật quý được lưu giữ suốt nhiều năm. Không gian được thiết kế như một hành trình đi qua các giai đoạn đời của nhạc sĩ Thanh Tùng, từ thời du học tại Bình Nhưỡng đến khi trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng nổi bật nhất giai đoạn 1980-2000.

Nhiều bức ảnh quý hiếm cũng lần đầu xuất hiện trước công chúng, trong đó có khoảnh khắc nhạc sĩ Thanh Tùng tiếp đón danh ca Hy Lạp Nana Mouskouri tại Mái ấm 19/5 hay hình ảnh ông bên nhạc sĩ Văn Cao.

Tại triển lãm, công chúng còn được nghe lại hàng chục tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng thông qua hệ thống tai nghe cá nhân, cùng nhiều tư liệu về các bộ phim ông từng tham gia sáng tác nhạc như Ván bài lật ngửa hay Hòn Đất.

Những hình ảnh cuối đời của nhạc sĩ cũng cho thấy tinh thần lạc quan của ông trong hành trình chống chọi bệnh tật và niềm hạnh phúc khi chứng kiến các con trưởng thành.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ngày 15/3/2016, hưởng thọ 68 tuổi. Ông được an táng tại Phú Thọ, bên cạnh người vợ yêu dấu.

Gia đình cố nhạc sĩ cho biết toàn bộ tư liệu sau khi hoàn thiện sẽ được xuất bản thành sách để lưu giữ cho thế hệ sau, đồng thời giới thiệu dự án dài hạn Thanh Tùng Foundation nhằm bảo tồn và phát triển di sản âm nhạc của ông.

Tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày 29/5 và đêm hòa nhạc quy mô lớn với dàn nhạc giao hưởng diễn ra ngày 28/6 tại Hà Nội.

Triển lãm Thanh Tùng - Legacy of Love mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 25/5 đến 8/6 tại Hà Nội.