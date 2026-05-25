Binz lần đầu kể nỗi sợ sâu kín, những tổn thương quá khứ

Sau nhiều năm xây dựng hình ảnh bad boy đình đám của rap Việt, Binz bất ngờ cho khán giả thấy góc hoàn toàn khác trong album đầu tay Gặp lại.

Không còn những bản rap ngạo nghễ hay hình tượng ''trai hư'' từng làm nên thương hiệu Bigcityboi, album mới giống như chuyến đi ngược thời gian của Binz để tìm lại phiên bản nguyên bản nhất của chính mình.

Rapper Binz hé lộ con người thật qua album đầu tay.

Thông qua 10 ca khúc được xây dựng như một bộ phim ký ức, khán giả theo chân nam rapper đi qua từng giai đoạn cuộc đời. Từ cậu bé nghêu ngao hát trong bóng tối với chai nước trên tay, chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, đến một Binz nổi tiếng, ngông nghênh giữa ánh hào quang. Nhưng sau tất cả, điều đọng lại là hình ảnh người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và biết đối diện với những thiếu sót của bản thân.

Album cũng hé lộ nhiều góc rất đời của nam rapper. Đó là người đàn ông biết cúi đầu xin lỗi anh em, hiểu sự hy sinh của người yêu và lần đầu gạt bỏ khoảng cách để nói lời yêu thương với mẹ sau nhiều năm chất chứa cảm xúc với cha.

Gặp lại được xem là dấu mốc trưởng thành trong sự nghiệp của Binz, khi những cái tên như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan hay Trung Đan không còn tách biệt.

Nếu Binz từng là biểu tượng của sự nổi loạn, thời thượng và bất cần, thì album lần này lại cho thấy một Trung Đan nhiều chiêm nghiệm, nhẹ nhàng và đầy tính chữa lành. Nam rapper gần như gỡ bỏ lớp vỏ hào nhoáng để nhìn sâu vào chính mình.

Trong album, Binz kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ có màu sắc riêng như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito và SUGI. Mỗi nghệ sĩ mang đến một mảnh cảm xúc khác nhau, góp phần tạo nên tổng thể âm nhạc sâu lắng và giàu tính tự sự.

Điểm gây bất ngờ nhất của album là ca khúc Em với sự xuất hiện của SOOBIN. Màn kết hợp được giữ kín đến phút cuối khiến nhiều khán giả thích thú. Ca khúc được phối lại hoàn toàn mới với màu sắc cảm xúc đậm đặc hơn phiên bản cũ từng đạt Top 1 YouTube Trending.

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, khởi đầu từ underground với biệt danh “thi sĩ của rap Việt”. Nam rapper từng tạo nên cơn sốt lớn với Bigcityboi, là một trong những trendsetter nổi bật nhất Vpop.

Tuy nhiên, thay vì đóng khung trong hình tượng gai góc, Binz liên tục thay đổi với nhiều màu sắc khác nhau. Anh từng khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành “Xuân Đan” si tình, hài hước trong Hit Me Up, rồi tiếp tục thử nghiệm với EP Keep Cầm Ca.

Sau nhiều năm nổi tiếng, album đầu tay Gặp Lại có lẽ là lần đầu tiên công chúng thấy một Binz không còn cố trở thành ai khác ngoài chính mình.