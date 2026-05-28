Tô sai mã đề và loạt sai sót khiến thí sinh mất oan điểm vào lớp 10

Tô sai mã đề, đến nhầm điểm thi hay tiếp tục viết sau hiệu lệnh hết giờ là những lỗi có thể khiến thí sinh mất điểm đáng tiếc trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm nay.

Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý nhiều lỗi thí sinh cần đặc biệt tránh để không ảnh hưởng kết quả xét tuyển.

Ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT) cho biết, một số sai sót nhỏ trong phòng thi có thể khiến thí sinh mất quyền lợi hoặc bị ảnh hưởng kết quả bài làm.

Một trong những lỗi phổ biến là không kiểm tra kỹ đề thi ngay khi nhận. Theo quy định, trong vòng 5 phút từ khi tính giờ làm bài, thí sinh phải rà soát số trang, mã đề và chất lượng in ấn của đề thi. Nếu phát hiện đề bị thiếu trang, mờ nhòe, rách hoặc mã đề giữa các trang không đồng nhất, thí sinh phải báo ngay cho giám thị. Sau thời gian này, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm với đề thi đã nhận.

Với các bài thi trắc nghiệm, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý học sinh phải tô chính xác mã đề, số báo danh và đáp án trên phiếu trả lời. Các ô đáp án cần được tô rõ để hệ thống chấm thi nhận diện chính xác. Việc chỉ đánh dấu hoặc tô mờ có thể khiến máy không đọc được đáp án.

Một lỗi khác được cảnh báo là đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài. Theo quy chế, thí sinh sẽ không được vào phòng thi nếu đến muộn quá thời gian này, đồng nghĩa mất quyền dự thi môn đó và không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý thí sinh không được chủ quan với địa điểm thi, đặc biệt là học sinh đăng ký nhiều môn chuyên. Thí sinh thi chuyên có thể phải dự thi ở các điểm khác nhau và khác với nơi thi ba môn chung. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo dự thi ở từng buổi thi để tránh đến nhầm điểm thi.

Ngoài ra, thí sinh cần tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh kết thúc giờ làm bài. Sau khi có thông báo hết giờ, các em không được viết hoặc tô thêm bất kỳ nội dung nào vào bài thi.

“Giám thị không để xảy ra trường hợp thí sinh nộp bài nhưng vẫn tiếp tục viết hoặc tô đáp án”, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Với các môn tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian và phải nộp lại đề thi, giấy nháp nếu ra sớm. Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng khi hết giờ làm bài.

Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 82.660 học sinh. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày 30-31/5, riêng thí sinh thi chuyên tiếp tục dự thi ngày 1/6.