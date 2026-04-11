Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ: Phát thanh không chỉ 'nghe' mà còn là trải nghiệm, kết nối cảm xúc

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới diễn ra tối 11/4 tại Quảng Ninh, do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 phát biểu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 cho biết, Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tuần Liên hoan phát thanh năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới.

Liên hoan phát thanh năm nay có sự tham gia của 34 cơ quan Báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước, với gần 350 tác phẩm ở các thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc.

Theo Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, Liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập. “Podcast - đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số” là chủ đề hội thảo quốc tế, quy tụ hơn 500 các chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài và trong nước tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong liên hoan lần này.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ, giao lưu nghề nghiệp sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm các vấn đề cốt lõi của phát thanh hiện đại, từ kỹ năng sản xuất chương trình trực tiếp, đến việc chinh phục công chúng trong môi trường số, phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống, lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

"Trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc. Điều đó đòi hỏi mỗi người làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam và trong lòng những người yêu phát thanh, yêu Tiếng nói Việt Nam; đồng thời mở ra hướng đi mới, mạnh mẽ và sáng tạo hơn trong tương lai.

Với mục đích, ý nghĩa và sự tham gia hưởng ứng của 72 đoàn trong liên hoan lần này, chúng ta tin tưởng rằng, Tuần Liên hoan phát thanh toàn quốc sẽ thành công rực rỡ", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc; đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 72 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề; chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Hội thảo quốc tế Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số quy tụ nhiều diễn giả trong nước và quốc tế.

Năm nay, Liên hoan đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số. Liên hoan cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình và ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc; người dẫn (host) podcast xuất sắc; kỹ thuật viên xuất sắc…

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động trọng tâm của Liên hoan, tạo cơ hội để các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển podcast trên thế giới, qua đó hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước, từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực sản xuất nội dung audio trên nền tảng số.