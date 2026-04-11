Bí thư Quảng Ninh: Phát thanh là cầu nối niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân

(VTC News) -

Tối 11/4, Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng diễn ra tại Quảng Ninh. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, từ ngày 11-13/4.

Ông Quản Minh Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quản Minh Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh bày tỏ vui mừng khi Quảng Ninh vinh dự phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này.

Trong bài phát biểu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh giá trị đặc biệt của vùng đất địa đầu Đông Bắc là nơi hội tụ chiều sâu văn hóa và lịch sử, nơi khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nơi tư tưởng Hòa Quang Đồng Trần của Phật hoàng Trần Nhân Tông vẫn vang vọng những bài học về sự hòa hợp, khiêm cung, nơi truyền thống, kỷ luật của những người người thợ mỏ với những phẩm chất mang tính thời đại, hào sảng, trí tuệ và nhân văn.

Chính những giá trị đó đã tạo nên nền tảng để Quảng Ninh phát triển theo hướng “đa dạng trong thống nhất”, trong đó văn hóa trở thành nguồn nội lực, sức mạnh mềm quan trọng.

Bí thư Tỉnh uỷ Quản Minh Cường cho biết những năm qua, Quảng Ninh trở thành điểm sáng về đổi mới và phát triển toàn diện. Hơn cả những con số, sự phát triển của địa phương được đo bằng chất lượng sống của người dân, từ đô thị đến vùng cao, biên giới, hải đảo; ở hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ; đặc biệt là niềm tin ngày càng vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong hành trình phát triển đó, báo chí, đặc biệt là phát thanh giữ vai trò quan trọng, không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân.

"Những làn sóng phát thanh mang nhịp đập hối hả của những công trường, hầm than, xưởng máy đến những bản làng vùng cao, hải đảo xa xôi của tỉnh, góp phần truyền cảm hứng, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, ông chia sẻ.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong muốn nhịp sống và cảm xúc nơi đây sẽ tiếp thêm cảm hứng để các nhà báo sáng tạo, tạo nên nhiều tác phẩm đặc sắc, lan tỏa mạnh mẽ những hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Bí thư Tỉnh uỷ Quản Minh Cường kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc; đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 72 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề; chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Năm nay, Liên hoan đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast - loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số. Liên hoan cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình và ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc; người dẫn (host) podcast xuất sắc; kỹ thuật viên xuất sắc…

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động trọng tâm của Liên hoan, tạo cơ hội để các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển podcast trên thế giới, qua đó hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước, từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực sản xuất nội dung audio trên nền tảng số.