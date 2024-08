Hoa hậu Việt và Hoa hậu quốc tế 'bất phân thắng bại' khi đụng đầm Lê Ngọc Lâm

(VTC News) -

Tham dự một sự kiện gần đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe sắc vóc với trang phục của NTK Lê Ngọc Lâm. Chiếc đầm dạ hội có kiểu dáng ôm ngực, tạo phom corset siết chặt vòng eo, giúp Miss Grand Vietnam 2023 tôn đường cong quyến rũ.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe vóc dáng trong trang phục dạ hội.

Lê Ngọc Lâm nói Lê Hoàng Phương luôn là "nàng thơ" của anh. Có mối duyên hợp tác cùng nhau 5 năm qua, nhà thiết kế hiểu rõ về vóc dáng của Hoa hậu nên luôn chọn cho cô những sáng tạo tôn hình thể.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024 khi sải những bước chân cuối cùng của nhiệm kỳ, Lê Hoàng Phương cũng tin tưởng thiết kế của Lê Ngọc Lâm. "Anh Lâm là người thiết kế cho tôi chiếc váy dạ hội đầu tiên, vì vậy trong khoảnh khắc final walk, tôi cũng muốn tỏa sáng với trang phục anh thiết kế như một cách để tri ân", Lê Hoàng Phương chia sẻ.

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023.

Chiếc váy đính kết hàng nghìn viên đá cao cấp cũng là thiết kế tạo nên "cuộc chiến" đụng hàng giữa nhiều Hoa hậu, Á hậu thời gian qua. Trang phục này được diện lần đầu tiên bởi Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy.

Trong bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập Sương mai của NTK Lê Ngọc Lâm được thực hiện tại một xưởng cơ khí ở Bình Dương, Thanh Thủy khoe vóc dáng gợi cảm và vẻ đẹp mong manh tuổi đôi mươi cùng mẫu đầm đính kết thủ công.

Hoa hậu Thanh Thủy (trái) là người đầu tiên diện bộ đầm đính đá cầu kỳ này.

Trang phục có tông màu chủ đạo là baby blue, phom dáng cúp ngực đơn giản nhưng tạo điểm nhấn bằng những chi tiết cầu kỳ bằng đá và cườm bắt sáng. Lê Ngọc Lâm cho biết anh và đội ngũ thợ lành nghề mất 20 ngày cho công đoạn đính kết thủ công chạy dọc thân váy, tạo hiệu ứng lấp lánh tựa như những giọt sương ngưng đọng trên cây lá buổi sớm mai.

Nhà thiết kế còn kết hợp phần lượn sóng được may bằng vải tulle mỏng xếp chồng nhiều layer, tạo độ uyển chuyển và bồng bềnh khi di chuyển.

Trong một bộ ảnh thời trang mới thực hiện ở biển, Á hậu Đặng Thanh Ngân diện mẫu đầm này để tôn làn da trắng. Tông màu xanh pastel của chiếc đầm hòa cùng màu trời và biển, giúp tôn vinh vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng của người phụ nữ.

Á hậu Đặng Thanh Ngân.

Chiếc đầm dạ hội tinh xảo còn được Á hậu Phương Anh mặc đi sự kiện. Cô kết hợp cùng trang sức kim cương cao cấp để tăng vẻ lộng lẫy, sang trọng.

Từ sau khi kết hôn, Phương Anh được khen sắc vóc ngày càng thăng hạng. Cô không xuất hiện quá nhiều sự kiện nhưng mỗi khi lên thảm đỏ, người đẹp thường đầu tư trang phục chỉn chu với những chiếc váy ôm đường cong, phù hợp phong cách gợi cảm vừa phải.

Á hậu Phương Anh.

Á hậu Minh Thư được khen quyến rũ khi diện chiếc đầm cảm hứng những giọt sương của Lê Ngọc Lâm. Với bộ cánh này, cô kết hợp hoa tai có điểm nhấn và lối trang điểm quyến rũ, giúp tăng thêm phần sắc sảo.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Miss Grand Vietnam, Minh Thư ngày càng hoàn thiện nhan sắc. Cô cũng đều đặn tham dự các sự kiện, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp...

Á hậu Minh Thư.

Ngoài nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, chiếc đầm còn được Miss World 2019 Toni-Ann Singh yêu thích. Người đẹp Jamaica khoe làn da nâu cùng đường cong quyến rũ với trang phục này khi tham dự show thời trang ra mắt bộ sưu tập của Lê Ngọc Lâm, trong khuôn khổ chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest.

Miss World 2019 Toni-Ann Singh.

Bộ sưu tập Sương mai được NTK Lê Ngọc Lâm ra mắt hồi tháng 6. Dựa trên hình dung về dáng vẻ mong manh, yêu kiều của người phụ nữ tựa như những hạt sương mai, Lê Ngọc Lâm tạo ra các mẫu váy được xử lý và đính kết cầu kỳ, tỉ mỉ hàng nghìn hạt cườm li ti lúc dồn dập, lúc thưa thớt để tạo nên nét đẹp huyền ảo của những giọt sương.

Nhà thiết kế cho biết anh mất nhiều công đoạn trong việc tìm kiếm các chất liệu cao cấp ở nước ngoài, sau đó xử lý theo những cách riêng để tạo nên các chất liệu mới lạ, không đụng hàng. Bộ sưu tập đánh dấu 7 năm làm nghề của Lê Ngọc Lâm, với thế mạnh trong việc xử lý vải và đính kết.

NTK Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990, từng ra ra mắt nhiều bộ sưu tập như Flowers in the desert, Be different, Hải Trình, Bloom..., Anh thiết kế trang phục cho nhiều Hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg...

Trang phục của anh được nhiều ngôi sao, Hoa hậu như Lý Nhã Kỳ, Hòa Minzy, Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... yêu thích.