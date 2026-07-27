HLV Lionel Scaloni đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ Argentina

(VTC News) -

Ngày 27/7, tròn một tuần sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể bảo vệ chức vô địch. Ông đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các cổ động viên trong suốt hành trình của đội tuyển tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Sau một tuần đầy biến động, với nỗi buồn và niềm vui đan xen, nước mắt và nụ cười, đau khổ và bình yên, lo lắng và thư thái, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi xuống và viết vài dòng. Mặc dù các bạn biết tôi không phải là người thích mạng xã hội, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất để liên lạc với các bạn.

Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin lỗi vì không thể giành về chiếc cúp vàng và mang lại cho các bạn một niềm vui mới. Đó là một niềm vui mà, dù chỉ trong vài ngày, cũng có thể khiến các bạn quên đi tất cả những điều tồi tệ trong cuộc sống”, HLV Scaloni bày tỏ.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni đăng tải tâm thư tròn một tuần sau thất bại tại trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên người Argentina cũng mong người hâm mộ ghi nhớ những giá trị mà đội tuyển đã cố gắng thể hiện: “Điều tôi mong các bạn giữ lại chính là những gì tập thể cầu thủ này - những chiến binh của tôi, như tôi từng nói với vợ mình - đã thể hiện.

Đó là sự nỗ lực, khát khao, ý chí quyết tâm, niềm tin rằng ‘chúng ta làm được’, không bao giờ bỏ cuộc kể cả khi mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn, cống hiến tất cả ngay cả khi không còn gì để cho đi, chấp nhận những gáo nước lạnh từ những người không hề hiểu chúng tôi, biết cách đứng dậy và tiếp tục tiến bước ngay cả khi đôi chân không còn nghe theo mệnh lệnh của bộ não. Đó mới là chiếc cúp thật sự”, ông nói thêm.

Kết thúc bài đăng, nhà cầm quân 48 tuổi gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành với đội tuyển trong suốt hành trình tại World Cup 2026: “Tôi vô cùng biết ơn ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), những người âm thầm làm việc để tạo sự thoải mái cho chúng tôi, và tất cả các bạn vì tình cảm đã dành cho chúng tôi. Ai có một người bạn là người Argentina thì đó chính là một kho báu”.

Chỉ vài phút sau khi được đăng tải, bài viết của HLV Scaloni đã nhận được hàng nghìn bình luận động viên và cảm ơn từ người hâm mộ. Nhiều cổ động viên ca ngợi những gì ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm được, bất chấp việc Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Bức tâm thư được HLV Lionel Scaloni đăng tải trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của ông với đội tuyển quốc gia đang được lan truyền. Hợp đồng giữa chiến lược gia 48 tuổi và AFA sẽ hết hạn vào tháng 12 tới, nhưng ông vẫn chưa xác nhận có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển hay không. Dù vậy, AFA được cho là vẫn mong muốn giữ chân HLV Scaloni đến năm 2030, đúng với định hướng mà hai bên đã thảo luận trước đó.