HLV Scaloni 'khóc cạn nước mắt', thừa nhận Tây Ban Nha giỏi hơn Argentina

(VTC News) -

Huấn luyện viên Lionel Scaloni thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha giỏi hơn Argentina sau trận chung kết World Cup 2026. Nhà cầm quân 48 tuổi cho biết ông đã khóc hết nước mắt trong phòng thay đồ, nhưng vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong thế trận hoàn toàn lép vế.

“Đội tuyển Tây Ban Nha rõ ràng là giỏi hơn, điều đó đúng. Tôi trân trọng những gì học trò đã làm được. Argentina vĩ đại trong chiến thắng và cả thất bại. Tối nay, Argentina đã cho thấy rằng mình biết cách chấp nhận thất bại, chúng tôi thua và chấp nhận điều đó. Argentina có thể nói rất nhiều về cách vào đến chung kết, nhưng không cần thiết. Tôi cảm ơn vô điều kiện đến các học trò”, HLV Lionel Scaloni phát biểu sau trận đấu.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận chung kết. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng 65%, tung ra 20 pha dứt điểm và không cho Argentina thực hiện cú sút nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Emiliano Martinez cùng hàng phòng ngự giúp đội bóng Nam Mỹ kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Khó khăn của Argentina tăng lên khi Lisandro Martinez và Cristian Romero lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Enzo Fernandez sau đó nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ hiệp hai, khiến nhà đương kim vô địch phải bước vào hiệp phụ trong thế thiếu người.

Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106, sau pha chuyền bóng bằng đầu của Nico Williams. Argentina buộc phải đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại. Lionel Messi nỗ lực tìm kiếm cơ hội bên cánh phải, nhưng không thể giúp đội nhà tạo nên bất ngờ.

HLV Scaloni cho rằng Argentina không cần quá buồn vì các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Ông tin đội tuyển đã mang đến nhiều cảm xúc và thể hiện tinh thần nỗ lực không bỏ cuộc, ngay cả khi phải đối mặt với một đối thủ chơi vượt trội.

Dù vậy, đây cũng là trận đấu hiếm hoi Lionel Scaloni bộc lộ nhiều cảm xúc. Ông nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, cựu tuyển thủ Argentina còn phải can ngăn tình huống căng thẳng giữa các cầu thủ hai đội.

Ông Scaloni thừa nhận rằng bản thân đã không kìm được cảm xúc: “Thật khó để mọi người hiểu rằng họ nên tận hưởng vị trí á quân này. Tôi hy vọng và mong muốn mọi người nhận thức được những gì chúng tôi đã đạt được, cách chúng tôi đã làm được điều đó.

Tôi đã khóc hết nước mắt trong phòng thay đồ, nhưng tôi phải cảm ơn toàn đội. Họ là những chiến binh, và chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng tuyệt vời. Tất cả cầu thủ Tây Ban Nha trò chuyện với chúng tôi đều nói rằng họ rất ngạc nhiên về cách Argentina thi đấu”,